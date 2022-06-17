護國神山夠穩當嗎？ 黃金10年願景達陣有望！

【文／李冠嶔】

後疫情時代全世界回歸正常生活，短期因疫後重回辦公室上班，造成個人電腦、筆電需求疲弱，中期因地緣政治使各國不顧成本爭建新廠，恐使未來產能過剩，加上美國升息打壓市場投資意願，半導體雜音逐步浮現。

英特爾恐提早入熊市

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）在2月17日發布「5年振興計畫」，設定未來3到4年的營收年成長率要達到2位數的目標，晶圓代工服務（IFS）搶攻車用晶片市場，2奈米製程將在2024年上半年量產，想超車台積電（2330）。但4月底第2季的財測令華爾街失望，預期營收約180億美元，毛利率約51%，低於外界預期的183億美元，全年營收預期僅年增2%。基辛格同時預測，因晶片商難以取得足夠的生產設備，全球晶片短缺將持續到2024年。當時財務長辛瑟（Dave Zinsner）就提到通膨可能導致全年PC市場降溫。

6月8日辛瑟在美國銀行研討會裡表示，目前雜音更多，半導體供應鏈狀況惡化，並看淡本季前景，尤其是個人電腦PC銷售。花旗重申中立評等，但下調目標價至每股45美元，今年營收與EPS分別下調到719億美元和2.33美元，低於先前的744億美元和每股2.63美元，預測英特爾股價熊市，可能來得比預期更早。

劉德音重申願景不變

在此同時，台積電董事長劉德音投書《財星》（Fortune）雜誌，重申半導體黃金10年的願景，表示疫情大流行及其帶來的封鎖，成為技術創新的另一個轉折點，數位化需求在1年內增加超越過去10年，也提升對半導體的需求。

劉德音並指出，高效能運算已超越智慧型手機，正在呈現爆炸式增長，成為半導體產業的增長動力。根據Report Ocean的研究指出，全球高效能運算（High Performance Computing）晶片市場規模將從2019年的43億美元，預計到2027年達到136.8億美元。

他重申，在過去50年裡，半導體技術的發展就像在隧道裡行走，如今正在接近隧道的出口，隧道之外還有更多的可能性。我們也將不再受隧道限制，擁有無限的創新空間。

與台積電緊密合作的超微（AMD）執行長蘇姿丰近期在分析師會議上表示，個人電腦市場在經歷了「非常強勁的兩年」後，今年將放緩。但高效能運算和自適應運算（Adaptive Computing）市場卻非常好。用於雲端運算、數據中心和人工智慧（AI）應用方面的晶片需求暴增，市場的高階、遊戲與商務部分，有強勁成長機會，並看好將持續擴大整體市占。