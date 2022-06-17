日圓狂貶！台股兩樣情 誰是吃補股？誰是吃土股？

【文／陳威良】

日圓匯價持續疲軟，6月10日兌美元最低價來到134.42，續創25年新低。攤開各家機構最新日圓預測：三井住友銀行預估今年第2季將貶到135；巴克萊證券則估計有3成機率會重貶到140；更猛的是興業銀行，給出了一個日本泡沫經濟後逾30年未見的超低價150；然而，有「日圓先生」盛譽的?原英資，則認定若日圓貶破135，日本央行一定會出手干預。無論如何，弱勢的日圓已經對日本經濟、產業投下了深水炸彈。

經常帳赤字加重貶勢

至於日圓為何會趨貶呢？影響貨幣強弱其中一個最重要的原因就是貨幣之間的利差，簡單來說，一個國家的利息變高，利率商品就更具吸引力，就會吸引更多錢流過去。

現在絕大多數國家為了應付通膨壓力，都在緊縮貨幣、升息，惟獨日本的貨幣政策跟全球央行背道而行，仍保持超寬鬆貨幣，日本央行設定的短期利率目標是負0.1%。如果以最具指標性的美國來說，今年開始啟動升息循環，利率區間由原本0%～0.25%上調至0.75%～1%，市場預估年底有機會達到3%。由此可知，本來美、日兩國都是零利率，但現在美元利差快速擴大，外資當然要趕快擁抱美元，就連日本內資也會爭先恐後出逃。

另外一個助貶日圓的原因是日本的經常帳赤字。經常帳主要是反映一個國家的國際貿易收支狀況，當出口大於進口，也就是經常帳順差時，通常有利於本國貨幣的穩定或升值；反之，如果經常帳長期逆差，本國貨幣就會有貶值壓力。日本是出口型經濟，原本經常帳順差是常態，但因為大量仰賴原油和天然氣的進口，隨著能源價格走高後，在去年底就開始轉為經常帳赤字，而進一步加重日圓貶勢。

台股利多、利空並存

根據日本央行公布的4月份會議紀錄，基本上強調現在2%以上的通貨膨脹是暫時的，其實經濟成長是有下行的風險，所以他們要持續維持寬鬆的貨幣政策，同時也沒有委員對於日圓貶值感到擔憂。如此看來，日圓就算不是一路貶破新低，至少也會維持相對弱勢更長一段時期。

當然，貨幣貶值總是雙面刃，有產業受惠而崛起，也就會有產業受到威脅侵害。今年以來，日圓兌美元貶值約14.4%，台幣兌美元雖然也貶值，但僅貶了6.4%，一來一往之間，大概差了8個百分點，台幣呈現相對強勢。對應台股族群，面對日圓弱、台幣強的效應，自然也是利多、利空並存。