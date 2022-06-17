李嘉誠的超完美避險 現在危機入市越南正好？！

【文／阮文非】

下個月底就是李嘉誠94歲生日，縱橫商場數十年而立於不敗之地的他，在香港封被「李超人」，除了他有危機入市的膽量，以及精準判斷市場趨勢變化的能力外，更重要是他多次成功躲過大風暴而為人津津樂道。雖然他曾說過投資最難的是「政策」，說自己無法預測政治變化、也無法影響政治，但其實他才是觀察政局的高手，尤其對中國官場的了解和敏感度。像前幾年中國官媒大喊別讓李嘉誠走時，李超人早已金蟬脫殼。

李超人的退場智慧

回頭來看過去不可一世的眾多中國富豪下場，更令人驚嘆李超人的高超智慧。現在他大量出脫英國資產，並大舉投資正在崛起的越南，當然令外界矚目和緊張，因為在全球通膨壓力高漲和聯準會等積極升息下，是否他又嗅出全球經濟正在大洗牌？

投資股票最難的不是挑出飆股，而是如何賣出獲利或躲開大跌。李超人的退場智慧早在其年輕時已充分展現出來。他在1950年創立長江塑膠，當時他22歲；1958年營業額已達1000萬港幣，成為塑膠花大王，產品賣往全世界；到1964年已累計數千萬港幣，在當年這可是相當驚人的財富。

但他考慮到高利潤的塑膠花只會吸引愈來愈多對手投入競爭，因此在業績最高峰時轉向塑膠玩具，毫不留戀塑膠花大王的虛名，結果2年後塑膠花產品嚴重滯銷，而李超人在國際玩具市場大顯身手。創業家對自己一手建立的事業，常有一種莫名的情感，即使市場已經轉變而留戀昔日光輝，因此錯失轉型或全身而退的機會，從王安電腦到楊致遠的雅虎神話等例子實在太多了。

多次躲過市場風暴

1997年亞洲金融風暴是許多人、甚至是許多國家的痛。香港在1990年代已擺脫1997年回歸中國的不確定性因素，加上中、英兩國連手出招來穩定香港繁榮局面，因此房市火紅起來。但由於房市過熱，逼使港英政府1994年到1995年間出招打房。李超人已預見房市危機，其長實集團大規模降低長期負債，轉為現金為王，以免在房價大跌後令集團陷入流動性陷阱之中。

在金融風暴後，多少房貸戶成為負資產一族和多少企業撐不住之下，李超人安然度過危機。1999年科網股泡沫巔峰期，李超人的長實集團以1500億港幣天價，把英國Orange電信賣給德國電信商曼尼斯曼（Mannesmann），轟動全球財經界。後來科網股泡沫爆破，全球哀鴻遍野，李超人神乎奇技的戰績再添一筆。