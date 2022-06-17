完美風暴投資術 想上場 非得抓對方向不可
【文／林漢偉】
今年全球金融市場多災多難，6月10日重量級數據登場，美國5月份CPI年增8.6%，再度創下40年以來新高，一舉扭轉5月底以來，市場的反彈格局。
4月通膨期待落空
原先市場期待美國通膨從4月份起就能見到高峰，之後逐月降溫，5月份CPI數據不降反升，再度衝上3月份新高，因此，美國長短天期的債券殖利率，同步走高創下今年以來的新高，市場最為關注的美國10年期公債殖利率，6月13日收盤高達3.43%，較5月份美股科技股崩盤時的3.11%更高，導致美股在科技股領頭下跌之下，正式進入熊市。
目前全球股市的修正，源自於市場擔憂通膨失控，進一步逼使全球央行緊縮資金，央行政策一旦過度激烈，將導致停滯性通膨的發生，因為過去幾次美國衰退經驗觀察，不論是何種原因導致，壓倒駱駝的最後一根稻草，都是央行升息到末端所引發。
當聯準會進入升息末端時，股市成長型股票的崩跌和結構型的金融衍生性商品，同時所觸發的系統性違約，形成完美風暴，進而引發金融市場的恐慌性拋售賣壓。在資金和情緒面的共同發酵下，影響逐漸波及至經濟層面，失業率快速上升，投資、消費意願低下，進而引發經濟衰退。
全球股市2022年已經連續修正5個月，在美國通膨爆表後，即將迎來第6個月的修正賣壓，這時投資人一定想知道，到底這種跌跌不休的行情，何時才是盡頭。
Q4可望先蹲後跳
如果聯準會為了挽救2023年經濟衰退，自2023年正式啟動降息，那也代表，第4季起台股有機會因為市場降息的預期，先蹲後跳，也就是Q4市場極度恐慌時，經濟衰退消息四起，聯準會透露降息風向球，更進一步證實美國與全球2023年陷入衰退，股市還有一波加速趕底期過後，長線資金將重新回流股市，搭配2023年資金行情回流，反而容易真正出現波段性的上漲行情，筆者認為此一可能性較高。
【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/6/17 No.1306】
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