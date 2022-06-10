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價值投資3.0當道 搜出護城河績優千里馬股

聯合新聞網／ 非凡商業周刊

【文／李冠嶔】

在過去資金寬鬆，股市不斷漲升，市場資金追逐成長股，尤其是獨角獸、SPAC（特殊目的收購公司）。但是資金緊縮後，投資人開始轉回價值投資，檢視本益比，資金轉入大型龍頭股，即使產業已在高原區，只要公司穩健經營，每年配發現金股利，就能對抗高通膨、高利息，避免非必要損失。

矽力-KY市值縮水一半

股王矽力-KY（6415）在資金寬鬆時期，股價從2020年3月低點666元漲至5490元，大漲7.24倍。當美國開始升息，矽力-KY慘跌至2320元，也只花了5個月時間。同時間我們可發現大型產業龍頭股反而相當穩健，尤其是股息穩定發放的像是台塑（1301）、鴻海（2317）、華碩（2357）等。

本文透過5個指標，選出適合價值投資的產業與個股，分別為（1）公司成立超過20年以上；（2）連續配發股利超過10年以上；（3）殖利率超過5%；（4）產業龍頭股；（ 5）股息配發率5成以上。

NB及PC產業曾經在台灣經濟成長時扮演重要角色，過去1997年5月英業達（2356）股價最高428元，華碩1997年4月股價最高890元、廣達（2382）1999年6月曾有850元的高價。不過近年成長性趨緩，只有在疫情嚴重期間因為在家工作使NB及PC出現近幾年少見的大幅成長。

華碩3率3升表現亮眼

華碩受惠顯示卡及PC需求暢旺，去年獲利大放異彩，品牌毛利率、營益率、淨利率「3率3升」，淨利大增68%，創下歷史新高，全年EPS達60元。今年首季EPS14元仍是同期新高，但第2季展望相對保守，預估PC與零組件會下滑1成起跳，且預期短期營業利益率將落至全年目標6%之下。

共同執行長胡書賓法說會上表示，隨著進入下半年傳統季節性旺季，相關庫存可望回到正常健康水準，第2季優先備的材料是用於新品，連續30年配發股利，合計335.56元，近5年股息配發率超過8成。

廣達未來需求能見度高

廣達去年合併營收達1.13兆元，年增3.54%，筆電出貨7530萬台，年增25.9%，創歷史新高，EPS8.73元。不過首季獲利年減4.84%，EPS1.75元，創近7季新低。此次上海封城嚴重影響，上海廠區主要生產特斯拉車載和蘋果的筆記型電腦等，都是高單價商品。預估本季筆電出貨減少2成，6月底希望恢復100%產能。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/6/10 No.1305】

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