糧食危機禍不單行 食品 化肥下波換誰起飛？

【文／蔡明翰】

新冠疫情肆虐全球超過2年，經濟活動受到影響，但基礎生活需求並未改變，農糧需求穩定成長，但生產與運輸人力受阻，導致糧食出現供需吃緊現象，因此2020年來，黃豆、玉米與小麥等基本農糧價格緩步走高，國際間因擔心糧食供應不足，紛紛開啟出口管制。

反聖嬰現象陸續出現

雖實施管制的多為產量有限的小國，因此出口管制影響全球糧食供給有限，但在供需吃緊之下，出口管制仍激勵農糧價格走勢，並且全球陸續出現「反聖嬰」現象，全球最大黃豆出口國巴西的部分田地嚴重缺水，高溫導致黃豆作物嚴重受損，帶動芝加哥黃豆期貨價格持續走高，馬來西亞棕櫚油期貨也因產量憂慮而上揚，加劇糧食通膨疑慮。

農糧危機禍不單行，今年俄烏戰火導致缺糧狀況持續惡化，因烏克蘭素有「歐洲糧倉」之稱，俄羅斯也是糧食出口大國，烏、俄兩國的大麥和小麥出口合計占全球需求量的3分之1。

普丁2月下令侵略烏克蘭之前，烏克蘭每月透過海運出口約450萬噸的小麥，但隨著戰爭開打迄今，俄羅斯軍艦封鎖黑海，阻斷烏克蘭港口的海運糧船進出，僅能透過火車或是多瑙河上的小型河港出入，這大大限制了出口的糧食數量，並大幅提升貨運成本。

價格高漲多國難消受

聯合國估算目前約有2000萬噸的穀物滯留烏克蘭無法出口，導致全球糧食市場面臨供給不足的壓力，加上俄烏交戰時間較市場預期長，目前仍未見停火曙光，能源與糧食價格高漲讓許多國家難以消受，美國財政部長葉倫也於上個月發出警告，全球可能會進入經濟成長趨緩、通貨膨脹持續的高風險狀況，亦即停滯性通貨膨脹，將讓更多人陷入饑荒。

原物料價格快速攀高，導致經濟衰退的系統性風險提升，因此今年以來全球股市皆呈現弱勢回檔格局，尤其從資金流角度觀察，全球資金由高本益比的科技類股流出，轉向原物料等相關族群避險，因此原物料族群今年以來相對抗跌，甚至出現逆勢上揚的表現，台股中食品族群表現也相對亮眼。