6月選股不選市 3族群暗藏鋒芒有戲唱

【文／邱創學】

台股這波在15616點觸底反彈超過千點以上，突破黃金分割率0.382約16763點以上，算是強勢反彈，雖然最壞的情況已經過去，但是，預計6月行情還是會震盪反覆測試第2隻腳，個股表現格局。

能源、食品價格

恐維持高檔一段時間

首先是通膨壓力雖減輕，但能源、食品價格恐會在高檔維持一段時間，因30年期固定房貸利率自升破5%以上後，成屋及新屋銷售量大減，周邊材料價格明顯下跌，芝加哥木材期貨較3月初高點回挫高達5成。

肥料價格大漲有其侷限性，因農民無法獲利就降低耕作意願乾脆不生產，氨氮化肥期貨價每公噸大跌30%以上，最會漲的小麥已盤頭明顯下跌，但儘管如此房屋價格還在新高附近，食品如牛絞肉價格年漲15%，冷凍肉品年漲16%，尚未有力竭現象，糧食上漲10%等於全球GDP減少0.25%～0.5%。

原油方面，歐盟6月同意對俄羅斯逾3分之2石油實施禁運，雖然OPEC+考慮會增產但需時間討論，加上時序進入燃油用油高峰，汽油價格愈小不易，因此能源價格看來還在高檔，能源上漲10%等於全球GDP減少0.2%～0.4%，因此狂鷹仍不時困擾股市。

近日困擾電子股是砍單疑慮以及庫存大增壓力，驅動IC廠大砍晶圓代工投片量幅度高達2～3成，聯發科（2454）砍第4季訂單30%～35%，高通砍訂單約10%～15%，大陸手機品牌廠小米、OPPO、vivo未來幾季將砍單約2成，等於智慧型手機今年衰退3.5%，電視今年出貨預期會衰退5%，筆電今年出貨則預期將下滑14.9%。

政策遍地開花

中國各地現鼓勵消費

確實消費型電子產品庫存大增，但這是「果」，「因」為中國封城所致，5月大陸續解封，PMI因解封明顯揚升，估中國各地鼓勵消費的地方性政策早已遍地開花，5月解封以來，如廣東實施以舊換新政策買新能源車，每輛補貼1萬元人民幣，海南、天津等地消費補貼、消費券等。

特斯拉5月前3週的汽車零售銷售量較上個月增加34%，單日電動車產量達到2600輛，理想汽車5月交付11496輛，年增率達165.9%，所以，6月PMI有機會持續揚升。