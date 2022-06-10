跟著除權息節奏賺價差 掌握5撇步 獲利手到擒來

【文／林明謙】

時序來至6月後，要開始留意一年一度的除權息行情，今年有兩大點比較值得留意，第一、去年各大上市櫃公司都大賺，因此今年在配息上多數都相當的大方，加上股價多數也都在相對較低的位置，殖利率算一算都要比往年來得高。第二、今年遇到「升息循環」開始，全球資金開始緊縮，股市當然就首當其衝，今年至6月初為止，外資全年賣超7000多億元的台股，或多或少會影響今年的除權息行情。

賺價差注意5大點

不過沒有關係，我們在選股上盡量找具有下列特性的股票，（1）股價位置相對較低，有很多好的個股，股價都在「年線」之下，這些個股就很值得留意，如果找股價位置過高的個股，雖然短線上看起來表現很強勁，但很有可能一回檔補跌，不但賺不到股利、還賠了價差。

（2）本益比相對較低的個股，也同樣值得我們來留意，如果外資資金一回籠，要填權息的速度也會比較快。

（3）找經過一段時間整理的個股，筆者相當喜愛注意這種股票，這樣子的股票要嘛不發動，一發動起來，上漲的速度會相當快，自然也就比較容易賺到股利與價差，特別可以留意當大盤拉回大跌時，有哪些股價特別的穩定，就特別容易處於整理完成、準備上攻的狀態。

（4）盡量找「投信」法人持續加碼的個股，通常是具有中長線的題材，投信才願意持續的抱著。（5）若是要跟著「外資」買，要留意外資買盤是不是穩定抱著的，不要有的是假外資忽多忽空，今天買、明天賣的話，通常有主力在裡面，這種股票就盡量少碰。

近期除權息重點股

附表列出近期已公布要除權息之個股，市值要大一點才有看頭，通常會建議買市值大一些、最好超過1000億元的個股比較穩健，市值太小的個股通常會有流動性風險，投資人要考慮一下這個因素。

以近期即將要除息的個股來看，6月10日的台驊投控（2636）算是航運股除息的重點第1棒，去年EPS大賺27元多，今年即將配現金股利13元，以6月6日收盤價約137.5元來看，殖利率高達9.5%，令人不得不留意。