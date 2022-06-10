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台股汽車圖鑑 飆速前進！最強車概股大公開

聯合新聞網／ 非凡商業周刊

【文／許博傑】

上海封城、中國汽車業首當其衝！根據中國汽車工業協會統計，2022年4月大陸汽車銷量為118.1萬輛，月減47.1%、年減47.6%，而中國汽車工業協會根據重點企業提報的週報數據推算，5月汽車行業銷量預計為176.65萬輛，月增49.59%、年減17.06%，累計今年1月至5月銷量預計為945.7萬輛，較去年同期減少13.11%。

中國振興政策出檯

汽車銷量有機會回升

在景氣面臨下滑風險後，中國大陸開始加碼振興措施，中國財政部、稅務總局將在今年6月1日至12月31日，對價格不超過人民幣30萬元、排氣量2000cc以下的乘用車，減半徵收車輛購置稅，預估每輛車可節省5000元～1000元人民幣不等的金額，另外工信部、商務部也公布新能源車下鄉活動細則，時間從6月至12月，有多達26家車企參與，在中國救市措施陸續公布下，2022年中國汽車銷量將有機會止跌回升。

汽車產業在全球近年都維持每年8000萬～9000萬輛銷量的區間，雖然整體量能並未再大幅提升，但產業內的創新卻不斷進行中。以現階段市售車標配或陸續標配的產品來看，自動駕駛、48V、車內影音娛樂這3大項產品將是各大車廠除了安全性與操控之外的決勝點。

過去汽車所搭載的是12V電力系統，然而在近年車內電子產品大增的趨勢下，12V傳統電瓶已不足以供應整體電力系統，加上小排量引擎趨勢明顯，所以歐美車廠在2018年之後積極導入48V輕混系統，以便能讓車輛更有效整合車內所需高壓的配備：如自動駕駛輔助系統等。

受惠48V系統普及

被動元件、功率半導體

在48V輕混系統逐漸普及後，當中的被動元件、功率半導體用量就急速上升，主要在於48V輕混系統將傳統引擎的起動馬達與發電機整合為一個起動發電機，它對於電流的轉換以及電壓要求相對過去更高，故看好相關公司未來的商機成長，如：被動元件的國巨（2327）、立隆電（2472）；第三代半導體的環球晶（6488）、中美晶（5483）…..等；高效二極體的朋程（8255）、德微（3675）、強茂（2481）…..等。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/6/10 No.1305】

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