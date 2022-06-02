農糧危機催動商機 3大類投資商品跨市操作

【文／林昌興】

今年以來，飆升的糧價對各國糧食安全構成了極大影響，戰爭的直接經濟後果可能是通膨更高、增長放緩、饑荒和金融不穩定，而對於那些依賴大宗商品進口的發展中國家來說，其面臨的挑戰更為嚴峻。

戰爭使糧食供應斷鏈

俄烏衝突「並不是啟動了食品安全危機，只是給早已灼熱的危機火上澆油。早在新冠疫情爆發前，市場就出現了供應鏈的脆弱。」俄羅斯是世界上最大的小麥出口國，烏克蘭則居第5大，兩國合計占全球大麥供應量的19%、玉米占全球份額的19%、小麥占了14%，總共占全球穀物出口量的3分之1以上。

根據國際食品政策研究所（IFPRI）的研究，在俄烏危機爆發後，以食物熱量計算，受出口限制的糧食約占全球總貿易量的17%，與2007年～2008年全球食品和能源危機期間的水準相當，因此從今年初到5月底，黃豆、玉米、小麥的漲幅最高來到51%，而且上升趨勢仍未改變。

眾多「大糧倉」為保證自己國內供應，開始紛紛對出口實施限制措施，從棕櫚油到小麥品類眾多，一時間「糧食保護主義」情緒高漲。截至5月中旬，全球已有20個實施糧食出口禁令的國家；繼禁止小麥出口之後，印度政府於5月24日宣布，將在截至2022年9月的銷售年度內僅允許獲得食品部批准的糖料出口，且糖出口量的上限設定為1000萬噸。

農產國啟動出口限制

另外，印尼4月宣布停止向海外出口棕櫚油，馬來西亞宣布將從6月1日起停止該國每月多達360萬隻雞的出口；看到對於農產品出口國啟動一系列的出口限制，不難想像接下來對於農糧產品的取得成本應該仍然會持續上升。

全球有超過35%的人口以小麥為主糧，小麥耐寒，其廣闊的地理分布通常意味著一個地方的短缺可以從其他地方得到填補，不過今年的區域性缺糧正在考驗這種適應性。

極端天氣也影響生產

美國農業部發布報告預計小麥的世界產量將在4個季節中首次下降。3月以來，印度氣溫飆升至1901年有記錄以來最高的一個月，導致印度小麥作物在關鍵的生長期枯萎。此次收穫季印度小麥產量預計可能下降10%至50%。

如果來到美洲大陸，雪上加霜的巴西嚴重乾旱和創紀錄的氣溫推動了大豆的上漲，這有可能使這個最大的豆類種植國的作物縮減。而由於反聖嬰現象的存在，北美地區也有面臨乾旱的隱憂，目前美國寒冷、潮濕的天氣推遲了其中西部地區的播種計畫。按照美國農業部指出，今年的玉米只播種了7%，而1年前是16%，大豆也同樣落後於計畫。