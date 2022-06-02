汽車電子化新變革 全球大衝刺 電動車扶搖直上

【文／許博傑】

卡爾‧弗里德里希‧賓士（德語：Karl Friedrich Benz），是德國的機械工程師和企業家，除了是賓士汽車的創始人外，也是全球汽車的發明人，汽車產業在1885年由他設計和發明了單缸內燃機推動的三輪車，爾後經過百年的進化，現今的汽車產業可說是人類文明進化的最明顯產物，此外，由於汽車產業垂直及水平涵蓋的範圍廣闊，在城市裡一家具有規模的車廠最少可以養活上萬人，也因此被稱為經濟發展的火車頭。

整車電子化續拉升

在經過產業百年的發展後，汽車產業於2020年起開始出現新的分水嶺以及科技應用，首先是汽車電子的滲透率拉升，在2000年之前，電子產品占整車的生產成本比重不到20%，那時候還是屬於機械主導的年代，整輛車的操控、性能都是以機械動作為主。

隨著網路世代的來臨，全球科技開始飛速發展，2010年電子產品占整車成本已經上升到27%，再經過10年的進化，2020年電子產品占整車成本已經來到40%，相對是2000年的1倍以上，這也就是說現在車輛許多的操作都要經過電子元件的處理才能傳送，車輛已經相當仰賴電子元件。

而研究機構更預估2030年電子產品占整車的生產成本比重將會來到50%的新高，而這也可以解釋為何在2021年因為疫情導致的晶片荒而使全球車廠當年度減產逼近千萬輛。

除了整車電子化持續拉升外，電動車也是汽車產業正在轉變的一大趨勢，由於全球政府加強環境保護政策以及永續地球的觀念，不消耗化石能源的電動車就成了全球政府大力推動的產業，由於電動車相較燃油車在車體的動力結構不同，所以當產業開始移轉到電動車的過程中，自然就有被淘汰以及大幅成長的零件需求。

此外，也由於電動車的結構相較燃油車簡單，所以過去長期把持汽車市場的廠商，在近幾年已經開始面臨電動車新進者的挑戰，這當中以特斯拉最為成功，特斯拉從過去市場認為不會成功的氛圍下開始大幅成長，公司目前已經有1季30萬輛以上產量及銷量的好成績，甚至讓德國的交通部長問德國的汽車企業：「我們什麼時候才能追得上特斯拉？」。

本篇專題將針對目前汽車產業的發展來做主題式的探討，在汽車電子化的持續拉升下，有什麼樣的產品趨勢值得注意？在各國電動車政策推動下，電動車產業又該關注哪些焦點？

德國豪華品牌賓士與日本國民車品牌豐田、以及電動車龍頭特斯拉是目前主宰全球汽車市場的3大巨頭，他們所推出的產品一向都是業界競爭以及模仿的標竿。近期賓士推出豪華電動車EQS相當令人驚豔，除了優異的性能與續航力，內裝可選的56吋不規則大螢幕更是日後汽車業可能趨近的方向。