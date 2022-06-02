股淨比篩出金融好股 用2招就能入手長抱

【文／游庭皓】

今年以來，金融股先漲後跌，受到各種消息的衝擊也十分混亂，第1季受到俄烏戰事膠著，各大壽險業已經陸續認列俄債損失，其中以新光金（2888）最重，而後因為防疫保單與全球系統性回檔，金融雙雄國泰金（2882）與富邦金（2881），淨值也大幅縮水，當然，金融雙雄母公司淨值仍高，不會受單一產險虧損影響，金融股今年仍取決於全球行情與升息步調。

金融難得大放異彩

回顧本輪牛市，金融股開頭表現不佳，在2020年全球股市反彈時，曾經歷兩波明顯賣壓，第1波是在2020年第3季，當時全球正式進入低利率環境，銀行利差大幅縮減，外資又在當年大提款台股，於是就針對流動性高的金融股盡興變賣，也使得金融指數與加權指數開始脫勾。

第2波是2020年的第4季至2021年年初，當時央行祭出打炒房政策，限縮房貸成數，這讓銀行端的放貸部門受到巨大衝擊，畢竟低利率使得好頭寸大幅增加，如果貸款放不出去只會浪費資金成本，這使得金融股再度受到系統單賣壓。

不過，隨著市場2021年緊縮信息逐步釋放，2021年金融股大放異彩，單年漲幅高達3成，超越大盤的2成5，今年全球股市系統性回調，金融股也受到系統單賣壓，但在升息政策實施下，金控股中的銀行股有望走出漂亮的走勢。

其實，金融股的漲勢，主要分為3階段，第1階段由壽險部門為主要營收來源的金融股帶動，比如國泰金、富邦金、開發金（2883），這些金控壽險部門擁有大量資產，一旦全球資產價格水漲船高，股價往往也會立即反應，但全球股市走入熊市時，也會因資產減值而股價走低。

台股量能影響獲利

第2階段由證券為主業營收的證券股帶動，隨著市場情緒逐漸走高，2021年大量散戶湧進股市，促使成交量大增，每日成交量皆有5千億、6千億元，這也使得券商手續費收入翻倍式增長。

不過，今年台股成交量開始明顯下滑，拖累不少券商經紀與自營業務獲利表現，以元大金（2885）為例，從去年下半年後，月營收就在逐步衰退，今年恐怕難以創造去年上半年的亮眼收入。

第3階段才是由銀行放貸部門為主業的銀行股，隨著聯準會緊縮政策的延續，升息已成為今年主基調，這讓銀行端也可以打開利差，擴大放貸收入，不過，如果聯準會升息過猛，也容易造成市場恐慌，形成股市殺盤，所以，銀行股雖有短線題材支撐，最終仍取決景氣的走向。