超級供應鏈股比一比 蘋果 台積電 鴻海誰被低估？

【文／陳威良】

台股在利空連環拳重擊後，倒落在年線之下，加權指數創下15616點波段新低時，和年線之間的負乖離率高達10.16%，近年來僅次於2020年3月疫情剛爆發時8523點的恐慌低點。歷史雖然不會完全復刻，但總有驚人的相似，在股市的大舞台，物極必反的戲碼不斷重映：當融資維持率下探新低、當股市樂觀指數由正轉負、當技術指標進入超賣區出現背離…，往往就是利空出盡、多頭反撲的逆轉時刻。

反彈主角呼之欲出

不過，反彈的主角該由誰來擔綱呢？如果要有控盤主力跳出來，那麼外資必然還是眾望所歸。觀察台幣週K線近2週連續收黑，顯示現階段暫時止貶回升，的確會看到外資「回心轉意」偶然神來一筆的買超，但若期盼的是「回天轉地」的連續大買，恐怕還是得等通膨再更明顯降溫、聯準會由鷹轉鴿之後。所以內資大聯盟─包括政府基金、壽險、投信等機構法人的買盤歸向，更能起到趨勢選股的參考作用。

至於反彈的格局大小，能否往季線、甚至年線靠攏，重點應在蘋果、台積電（2330）以及鴻海（2317）3大供應鏈，一來是所占權值大，能夠直接影響指數表現空間，也是大型法人資金配置首選；二來是股東人數多，股價漲跌立刻牽動市場人氣和散戶信心。回顧台股歷年走勢，在修正過後率先止跌並帶動反彈的，通常都是電子股；這次也不例外，電子類股指數的週KD比大盤提早1週出現低檔黃金交叉，預料蘋果、台積電與鴻海相關供應鏈個股，在接下來的反彈行情中將有吃重角色。

蘋果的股價在年初還勇創歷史新高，不過轉眼間也大跌修正將近3成，並且還跌破了年線。但要知道的是，像蘋果這種兼具成長與價值的龍頭股，過去10年以來只要回檔3成左右、而且和年線負乖離率超過1成，都是波段買點，所以現在仍未站回年線的蘋果是買點而非賣點，近日也悄悄拉出兩位數漲幅了，相信蘋果如果續漲，也必定可激勵台股跌深的蘋概股。

留意跌深之蘋概股

假使單純以跌深反彈的角度來看，砷化鎵3雄的穩懋（3105）、宏捷科（8086）、全新（2455）都適合短打操作。最近兩年其實砷化鎵產業一直有成長趨緩疑慮，所以股價完全與大盤脫鉤，早失去過往那種多頭當仁不讓的氣勢，今年以來更因為手機砍單的負面消息不斷，所以讓業績十分仰賴手機的砷化鎵族群，股價更加重跌勢。