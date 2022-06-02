聽牌！ 死貓跳 熊反撲

【文／呂漢威】

日前知名網紅提到自己於台積電（2330）640元開始買進，目前平均成本在600元以上，以日前台積電跌到500多元的股價來看，大約賠掉近1輛小牛的車價，所幸月底強拉3根紅K。其實，統計年初以來至5月27日為止，許多中大型股的股價跌幅都不小，如股本在百億元以上的世界（5347）、彩晶（6116）、群創（3481）、聯發科（2454）等，大多都是電子股。

台股今年來績效

非電子表現優於電子

若我們單純以年初以來至5月27日止的合計漲跌幅來看，合計跌幅較多的大多都是電子股，會有這樣的情況，主要是因為自年初以來，美股電子股的走勢相當疲弱，也連帶使得台股當中的電子股受到牽連；反觀合計漲幅的排行，相對就比較平均，電子股與非電子股的比率大約是一半左右，從上半年的整體績效表現，非電子股的表現優於電子股。

就產業面的角度來看，電子股本來就有淡旺季效應之分，在全球疫情爆發之前，電子股的旺季大多都是在每一年度的下半年，通常上半年都是淡季；而在淡季的時候，股價就比較不會有亮眼的表現。

然過去2年因為疫情帶動了，在家工作與遠端上課等相關硬體的需求，進而推升了電子股在疫情初爆發的時期，皆呈現出旺季效應的情況，致使相關的電子股股價在過去2年出現了大幅上漲。

進入到2022年之後，全球各國開始進入解封的進程，所以，電子股又重回過往上、下半年淡旺季效應明顯的情況，也因此，今年上半年會有非電子股優於電子股的表現，所以，短線的操作面仍可留意上半年股價表現強勢的個股，如大將（1453）、綠電（8440）、山富（2743）、哲固（3434）等，進出時點建議可搭配技術面來操作，並採行下列幾種操作的方法。

首先是觀察股票是否有量縮整理的情況，伴隨著股價回測短天期均線，如5日或10日移動平均線，同時技術指標來到低檔超賣區時，如KD指標等。在進場之後，若股價出現帶量上攻，並且技術指標來到高檔超買區時，投資人即可做獲利了結的動作。

若以上半年的弱勢股角度來看，從統計數據來分析，跌幅比較深的大多都是電子股，再加上下半年開始，電子股才可望進入到傳統旺季，建議投資人可先觀察相關個股的走勢，是否有低檔築底的情況。

例如跌深的德宏（5475）、進泰電子（3465）等，目前股價出現量縮整理的情況，短線來看投資人不需要躁進，因為股價跌深後的築底都需要一段時間，大約會在60個交易日左右，在此之前股價可能會出現上下震盪整理的情況。