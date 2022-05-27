把庫藏股變彈簧股 雙策略 篩出4大電子股

【文／張 燾】

台股自今年1月以來受到疫情、停工以及Fed升息、縮表等影響，而出現了將近15%的修正幅度，使不少投資人的態度轉為保守。雖然台股上市櫃公司在第1季的財報都相當亮眼，稅後純益達1.16兆元，年增17.7％、季增5.5％，達到歷年最強同期的紀錄；不過，目前疫情、升息與縮表等事件都還在持續進行中，因此市場整體觀望氣氛仍然較為濃厚，防禦型標的成為我們關注的重點。

許多企業嗅到這個趨勢，紛紛實施買回庫藏股的策略，近期已有約20家上市櫃公司正在進行買回庫藏股的動作，當中不乏營運頗具成長性的公司，包含受惠於半導體往先進製程邁進的光罩（2338）與華景電（6788）、疫情升溫使居家運動器材再度受到關注的岱宇（1598）以及搭上虛實整合熱潮的91APP*-KY（6741）；惟須留意部分公司成交量偏低，進出風險相對較高。

許多上市櫃公司先前雖因中國疫情而使股價受到修正，然而目前隨著整體生產與物流回穩，又再加上電子旺季即將來臨，整體營運有落底回升的趨勢；而且公司實施買回庫藏股的策略，亦使股價相對地有支撐，個股表現有較高的機會贏過大盤。

在近期盤勢波動較大的情勢下，我們認為短期的投資策略，可挑選基期較低，以及營運具成長性的個股；在目前實施買回庫藏股的公司中，我們排除掉流動性較低、過熱以及基期太高的個股，以降低賣不出去跟買在高點的風險，最後挑選出4檔個股進行分析，分別是國巨（2327）、可成（2474）、群創（3481）與正文（4906）。

國巨訂單能見度佳

國巨身為被動元件產業的龍頭，晶片電阻（R-chip）與鉭質電容的產能皆為全球最大，市占率分別達到34%與38%，具有寡占優勢；而積層陶瓷電容（MLCC）的產能亦為全球第三，市占率達15%。近期國巨蘇州廠雖因中國封控，而使電阻和用於消費性電子的積層陶瓷電容生產受到影響，不過公司在高階產品的產能利用率維持約90%，因此第2季整體獲利，仍然可望維持與第1季相當的水準。

市場雖擔心被動元件產業具有景氣循環的特性，有重演2018年大起大落的可能性；不過國巨約80%的營收皆屬於利基型產品，因此接單狀況會相對同業穩健，目前利基型產品訂單能見度亦達4～7個月。

5月隨著中國疫情逐步趨緩，下半年可望隨著電子旺季到來，以及物流回歸正常，使整體獲利向上攀升，國巨全年每股盈餘（EPS）有再創新高的動能。在技術面的部分，可以看到目前股價位於所有均線之下，短期面臨月均線與季均線下彎壓力，若股價有突破均線並站穩，可留意。