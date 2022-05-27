鴻海3+3超猛軍團上陣 大秀電動車 半導體 AI機器人

【文／蔡明翰】

鴻海與旗下子公司結合為鴻海集團，以代工消費性電子產品為主要業務，2020年全球市占率約40%，為電子代工服務（EMS）龍頭，主要客戶包括 Apple、HP、Sony等國際廠商，生產基地以中國（產能占整體75%）為主，有近100萬名員工。公司宗旨為「中美兩地研發、亞美歐3區設計製造、全球組裝交貨」，因此集團版圖橫跨亞州、美州等20多個國家，在近30年不僅穩居產業龍頭，並且維持穩定成長趨勢，但在2008年金融風暴後，PC與NB產業由盛轉衰，高成長的智慧型手機成為電子代工廠的成長主流，但市場轉趨飽和之下，近年來手機需求也遇到瓶頸無法突破，因此代工廠將成長轉向寄望於物聯網等周邊產品，雖然智慧型手表與藍牙耳機等快速成長，但在單價偏低之下，整體業績無法向上突破，因此鴻海集團的轉型迫在眉睫。

鴻海自2019年底正式對外宣示，布局3大未來產業以及3大核心技術，做為下一階段的成長動能，其中3大未來產業，分別為「電動車、數位健康、機器人」領域，這3大未來產業市場規模龐大，產業規模皆達3兆美元以上，加上年複合成長率（CAGR）大於20%以上，未來成長契機強，加上與鴻海產業經驗以及優勢具有高度結合，將成為集團的努力方向，3大核心技術則是「人工智慧、半導體、新世代通訊」，這3大關鍵技術領域，將做為公司發展3大產業的核心競爭力。

退出面板LED電信產業

鴻海子公司夏普在今年初將旗下子公司SDP（堺工廠）私有化，近期鴻海又全面退出群創（3481）與榮創（3437）董事會，顯示集團持續退出面板與LED產業，鴻海集團相關勢力也將全面撤出，鴻海出面強調，集團目標聚焦在「3＋3」新事業，不僅集團的中央要轉型升級，相關子公司也要同步轉型，加上近年鴻海的其他動作，包括出脫台揚（2314）股票、賣亞太電信（3682）給遠傳，另外向旺宏（2337）買6吋晶圓廠、與國巨（2327）集團共同宣布攜手策略聯盟，與馬來西亞DNeX集團合資蓋12吋晶圓廠等，都可證明鴻海聲明聚焦3＋3事業所言不假，讓市場再次將目光聚焦鴻海3＋3事業，預期鴻海集團中與供應鏈都將出現大洗牌。

鴻海3大未來產業之中以電動車最重要，鴻海提出MIH聯盟（Mobility In Harmony Open EV Platform）負責將電動車中的三電（電池、電機、電控系統）組裝整合，提供給想要快速製造電動車的廠商，以節省客戶的開發成本和時間，目前高雄電動巴士已成功交車，整體電動車領域開始商轉，將持續尋求車廠的加盟。