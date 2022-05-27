快訊

北市已25萬人確診 柯文哲：達10%已經過了峰值

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電股東暴增藏玄機 外資看好卻大賣？怎麼回事？

聯合新聞網／ 非凡商業周刊

【文／王文良】

大盤從18619點跌到15616點，大跌超過3000點，台灣疫情嚴峻，股市崩跌亦不可輕忽，出現套牢症狀的投資人猶如染疫迅速蔓延，尤其台積電（2330）股東人數最多，這波台積電從688元跌到505元，終於在520前夕漲回520元之上。明明外資頻頻發出看好報告，近期高盛調升目標價至912元、大摩同聲呼應3年內上看千元，何以股價仍「積」弱不振？除了集保公司統計的股東，大跌讓眾多投資人財富縮水，別忘了還有數以百萬計的「類股東」。

直接在市場以零股、現股、融資買進台積電是股東，持有的ETF內含台積電者則為「類股東」，帳戶損益隨著台積電股價起伏波動。

台積電類股東數暴增

過去兩年金控旗下投信狂發ETF，台灣ETF規模早突破2兆元，半導體、5G、AI、電動車、元宇宙等凡是以高科技命名的ETF必買台積電，打著小資也能輕鬆投資口號，「含積量」高的ETF廣受歡迎，不少檔ETF持股比重超過40%，台積電「類股東」人數宛如染疫黑數難以估算。

ETF屬於被動式基金，股價大跌時根本動彈不得，持股不能違背基金募集宗旨，以權值、半導體、5G為號召的ETF，無法隨機應變調整成分股，台積電股價重挫使得受益人透過ETF分散風險之優點蕩然無存，畢竟占比太高了。

像是富邦科技（0052）、富邦台50（006208）、元大台灣50（0050）、元大電子（0053）、元大MSCI台灣（006203）、富邦摩台（0057）這6檔ETF，「含積量」40%以上；國泰台灣5G+（00881）規模高達319億元，「含積量」28%、接近3成。可見台積電成為募集新ETF一致吸睛焦點。

台股從18000點之上跌到3月16764點、4月高點跌到15616點，台股愈跌、外資愈賣、融資認賠，只有投信愛台灣，1月21日至3月23日創下連續36天買超台股的紀錄，而投信持股庫存上升的統計數字，對散戶投資人產生嚴重誤導，以為基金經理人大力看好台股後勢，實情並非如此。

投信基金分為主動式與被動式，主動式基金追求絕對報酬，由經理人負責選股操作；至於用模型、宗旨、追隨指數的ETF屬於被動式基金。交易所每天公布的投信進出，並沒有區別主動式、還是被動式基金，台灣發行ETF頻率、數量、規模年年創新高，投信募集新ETF，使得台積電大跌過程中，投信積極買超，並不是真的看好，而是不得不買。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/5/27 No.1303】《新ETF大百科》不管你是打算存股、避險，還是賺價差，都不能錯過這部ETF投資寶典。

相關新聞

台積電股東暴增藏玄機 外資看好卻大賣？怎麼回事？

台股大跌，台積電股東人數大增！外資頻頻發出看好報告，投信持續買進，股價卻仍「積」弱不振，為什麼？台積電現在能不能低接？在這之前，你得先知道台積電股東人數的玄機。

超級大基建商機 股市新賽局 贏在起跑點

全球經濟烏雲密布，政府力挽狂瀾救經濟，美、中、台新基建如火如荼，相關受惠股有哪些？哪些供應鏈機會來了？股市新賽局即將開打，懂得掌握新趨勢，就能贏在起跑點。

全球資金流向大風吹 未來兩個月是通膨轉折關鍵

美國銀行的基金經理人調查發現，投資人因看壞全球經濟前景和停滯性通膨憂慮，目前持有的現金部位創20年新高！全球熱錢已悄悄轉向，強勢美元可能使資金流向新興市場。

鴻海3+3超猛軍團上陣 大秀電動車 半導體 AI機器人

鴻海集團搶攻3大產業：電動車、數位健康和機器人，看好其年複合成長率超過2成，更結合AI、半導體和新世代通訊等3大技術，未來成長契機強，預期旗下大軍與供應鏈將大洗牌。

把庫藏股變彈簧股 雙策略 篩出4大電子股

今年來台股修正近15%，許多企業紛紛買回庫藏股，就像是提供一張彈簧床，不僅能緩衝，更能提供反彈機會。隨著電子業旺季將到，可望帶動國巨、可成、群創與正文再現榮景。

價值股時代 選對股就跟撈到寶一樣

台股殺聲隆隆，是否讓你心慌慌，接下來該如何布局才能高枕無憂？這次市場專家特地針對現階段價值股篩選方式做一指引，帶你找出價值股新方向，選對股，就跟撈到寶一樣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。