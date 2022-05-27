台積電股東暴增藏玄機 外資看好卻大賣？怎麼回事？

【文／王文良】

大盤從18619點跌到15616點，大跌超過3000點，台灣疫情嚴峻，股市崩跌亦不可輕忽，出現套牢症狀的投資人猶如染疫迅速蔓延，尤其台積電（2330）股東人數最多，這波台積電從688元跌到505元，終於在520前夕漲回520元之上。明明外資頻頻發出看好報告，近期高盛調升目標價至912元、大摩同聲呼應3年內上看千元，何以股價仍「積」弱不振？除了集保公司統計的股東，大跌讓眾多投資人財富縮水，別忘了還有數以百萬計的「類股東」。

直接在市場以零股、現股、融資買進台積電是股東，持有的ETF內含台積電者則為「類股東」，帳戶損益隨著台積電股價起伏波動。

台積電類股東數暴增

過去兩年金控旗下投信狂發ETF，台灣ETF規模早突破2兆元，半導體、5G、AI、電動車、元宇宙等凡是以高科技命名的ETF必買台積電，打著小資也能輕鬆投資口號，「含積量」高的ETF廣受歡迎，不少檔ETF持股比重超過40%，台積電「類股東」人數宛如染疫黑數難以估算。

ETF屬於被動式基金，股價大跌時根本動彈不得，持股不能違背基金募集宗旨，以權值、半導體、5G為號召的ETF，無法隨機應變調整成分股，台積電股價重挫使得受益人透過ETF分散風險之優點蕩然無存，畢竟占比太高了。

像是富邦科技（0052）、富邦台50（006208）、元大台灣50（0050）、元大電子（0053）、元大MSCI台灣（006203）、富邦摩台（0057）這6檔ETF，「含積量」40%以上；國泰台灣5G+（00881）規模高達319億元，「含積量」28%、接近3成。可見台積電成為募集新ETF一致吸睛焦點。

台股從18000點之上跌到3月16764點、4月高點跌到15616點，台股愈跌、外資愈賣、融資認賠，只有投信愛台灣，1月21日至3月23日創下連續36天買超台股的紀錄，而投信持股庫存上升的統計數字，對散戶投資人產生嚴重誤導，以為基金經理人大力看好台股後勢，實情並非如此。

投信基金分為主動式與被動式，主動式基金追求絕對報酬，由經理人負責選股操作；至於用模型、宗旨、追隨指數的ETF屬於被動式基金。交易所每天公布的投信進出，並沒有區別主動式、還是被動式基金，台灣發行ETF頻率、數量、規模年年創新高，投信募集新ETF，使得台積電大跌過程中，投信積極買超，並不是真的看好，而是不得不買。