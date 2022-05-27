全球資金流向大風吹 未來兩個月是通膨轉折關鍵

【文／阮文非】

目前金融市場走勢詭譎多變，跟過去的市場經驗反其道而行，讓愈來愈多投資人憂慮美國經濟陷入停滯性通膨，連美國財長葉倫都說經濟可能陷入停滯性通膨，更不用說一堆華爾街投資銀行基本上已認定這是逃不過的結局。因為沃爾瑪和Target等零售業巨擘近期股價暴跌，已開始令人感到這可能是高通膨開始打擊經濟成長趨勢的不好兆頭。

基金經理人現金為王

美國銀行的基金經理人調查發現，投資人因看壞全球經濟前景和停滯性通膨憂慮，目前持有的現金部位創20年新高。「現金為王」似乎成為目前市場應對金融市場動盪的最好方法，就是「不做不錯」；另外，開始有人尋找另類投資來因應目前的投資環境。

停滯性通膨（stagflation）最令人害怕之處，是經濟停滯的同時，失業問題惡化和通膨壓力不斷增加。顧問公司Grant Thornton首席經濟師史汪克（Diane Swonk）擔心通膨率居高不下會令民眾減少消費，企業減少雇用，讓未來可能重演1970年代的停滯性通膨。由於要解決停滯性通膨的過程會是漫長的而帶來劇痛，不少人開始投資大宗商品、短期債券、持有現金和貨幣基金來對沖風險。

美國經濟前景愈來愈不被看好，從股市、債市到消費信心等指標，已在反映投資人對經濟衰退預期，近期美股多次出現動輒3%、5%的單日跌幅，就是最好的證明。葉倫說，美元之前走高，讓美元指數衝上105的水準，除了聯準會要積極升息而跟其他主要貨幣產生利率差距擴大的因素之外，避險的需求大增也是推升美元的主因之一。

停滯性通膨風險增加

儘管如此，停滯性通膨仍處在外界憂慮的階段，只要聯準會積極緊縮貨幣真的能有助壓制通膨壓力，或許能避免經濟陷入停滯的危機。聯準會主席鮑爾認為目前美國經濟表現強勁，能承受較為緊縮的貨幣政策。事實上，聯準會在3月開始升息和外界預期其將積極升息之後，美國4月通膨率年增幅度已經從3月的8.5%，稍微下降至8.3%。