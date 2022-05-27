快訊

北市已25萬人確診 柯文哲：達10%已經過了峰值

超級大基建商機 股市新賽局 贏在起跑點

聯合新聞網／ 非凡商業周刊

【文／林明謙】

在俄烏戰事逐漸進入終局之際，美國總統拜登開始將重心轉向亞洲，一方面尋求進一步聯盟來抗衡中國日漸崛起的影響力；另一方面，也為俄烏戰事失利之後，來個巡迴為美國全球老大的影響力扳回一城。特別是俄烏戰爭後，拜登也藉由此行再度重申對於台海穩定的維持、並強調美國態度沒有改變，必要時會用武力保衛台灣，來進一步強化亞洲盟友的關係。

拜登啟動印太經濟架構

拜登5月19日開始就任以來的首趟亞洲行，在4天的行程中會見韓國總統尹錫悅及日本首相岸田文雄，並與澳洲、印度及日本等4國的領導人展開4方安全對話（Quad）。而重點是在5月23日宣布啟動「印太經濟架構（IPEF）」，這個IPEF是美國去年10月提出的概念，創始成員共有13國，包含美國、澳洲、日本、南韓、印度、印尼、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、汶萊、泰國及越南」等，會員國合計GDP約占全球約4成，為的就是促進印太地區經濟合作來與中國抗衡。

初期來看，IPEF內容將包含4大支柱，包括「貿易、供應鏈、基建／減碳、稅務／反貪腐」等重大議題，成員國得以制定共同規範，當然台灣未來也有機會加入，不過美國現階段並不把話給說死。

另一方面，也看得出來拜登在為即將來的11月期中選舉拉抬聲勢，在烏克蘭戰爭上被打得滿頭包下，在經濟與外交上一定要拚一下，這是可以確定的，外交上鞏固亞洲盟友關係，經濟上持續推動國內基建、創造就業機會，才能挽救目前跌至谷底的民調。

美國為首帶動基建商機

拜登啟動的IPEF，其中的一項是「基建／減碳」，這一點也正和美國國內大力推行的財政刺激政策有關。其實不光是美國，連中國、印度及東南亞等國都在擴大推動基礎建設來刺激經濟，只是以美國為首所帶動的效應更為明顯。

去年11月美國眾議院通過1.2兆美元的基礎建設法案，將用於改善美國道路、橋樑、管路、港口、電力、網路與電動車等，其實一開始編列的預算為5000多億美元，後續每年會追加，號稱有1.2兆美元，預期將創造超過70萬個新工作，當時就看好鋼鐵、航運等原物料與網通族群可望受惠。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/5/27 No.1303】《新ETF大百科》不管你是打算存股、避險，還是賺價差，都不能錯過這部ETF投資寶典。

相關新聞

台積電股東暴增藏玄機 外資看好卻大賣？怎麼回事？

台股大跌，台積電股東人數大增！外資頻頻發出看好報告，投信持續買進，股價卻仍「積」弱不振，為什麼？台積電現在能不能低接？在這之前，你得先知道台積電股東人數的玄機。

超級大基建商機 股市新賽局 贏在起跑點

全球經濟烏雲密布，政府力挽狂瀾救經濟，美、中、台新基建如火如荼，相關受惠股有哪些？哪些供應鏈機會來了？股市新賽局即將開打，懂得掌握新趨勢，就能贏在起跑點。

全球資金流向大風吹 未來兩個月是通膨轉折關鍵

美國銀行的基金經理人調查發現，投資人因看壞全球經濟前景和停滯性通膨憂慮，目前持有的現金部位創20年新高！全球熱錢已悄悄轉向，強勢美元可能使資金流向新興市場。

鴻海3+3超猛軍團上陣 大秀電動車 半導體 AI機器人

鴻海集團搶攻3大產業：電動車、數位健康和機器人，看好其年複合成長率超過2成，更結合AI、半導體和新世代通訊等3大技術，未來成長契機強，預期旗下大軍與供應鏈將大洗牌。

把庫藏股變彈簧股 雙策略 篩出4大電子股

今年來台股修正近15%，許多企業紛紛買回庫藏股，就像是提供一張彈簧床，不僅能緩衝，更能提供反彈機會。隨著電子業旺季將到，可望帶動國巨、可成、群創與正文再現榮景。

價值股時代 選對股就跟撈到寶一樣

台股殺聲隆隆，是否讓你心慌慌，接下來該如何布局才能高枕無憂？這次市場專家特地針對現階段價值股篩選方式做一指引，帶你找出價值股新方向，選對股，就跟撈到寶一樣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。