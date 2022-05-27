超級大基建商機 股市新賽局 贏在起跑點

【文／林明謙】

在俄烏戰事逐漸進入終局之際，美國總統拜登開始將重心轉向亞洲，一方面尋求進一步聯盟來抗衡中國日漸崛起的影響力；另一方面，也為俄烏戰事失利之後，來個巡迴為美國全球老大的影響力扳回一城。特別是俄烏戰爭後，拜登也藉由此行再度重申對於台海穩定的維持、並強調美國態度沒有改變，必要時會用武力保衛台灣，來進一步強化亞洲盟友的關係。

拜登啟動印太經濟架構

拜登5月19日開始就任以來的首趟亞洲行，在4天的行程中會見韓國總統尹錫悅及日本首相岸田文雄，並與澳洲、印度及日本等4國的領導人展開4方安全對話（Quad）。而重點是在5月23日宣布啟動「印太經濟架構（IPEF）」，這個IPEF是美國去年10月提出的概念，創始成員共有13國，包含美國、澳洲、日本、南韓、印度、印尼、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、汶萊、泰國及越南」等，會員國合計GDP約占全球約4成，為的就是促進印太地區經濟合作來與中國抗衡。

初期來看，IPEF內容將包含4大支柱，包括「貿易、供應鏈、基建／減碳、稅務／反貪腐」等重大議題，成員國得以制定共同規範，當然台灣未來也有機會加入，不過美國現階段並不把話給說死。

另一方面，也看得出來拜登在為即將來的11月期中選舉拉抬聲勢，在烏克蘭戰爭上被打得滿頭包下，在經濟與外交上一定要拚一下，這是可以確定的，外交上鞏固亞洲盟友關係，經濟上持續推動國內基建、創造就業機會，才能挽救目前跌至谷底的民調。

美國為首帶動基建商機

拜登啟動的IPEF，其中的一項是「基建／減碳」，這一點也正和美國國內大力推行的財政刺激政策有關。其實不光是美國，連中國、印度及東南亞等國都在擴大推動基礎建設來刺激經濟，只是以美國為首所帶動的效應更為明顯。

去年11月美國眾議院通過1.2兆美元的基礎建設法案，將用於改善美國道路、橋樑、管路、港口、電力、網路與電動車等，其實一開始編列的預算為5000多億美元，後續每年會追加，號稱有1.2兆美元，預期將創造超過70萬個新工作，當時就看好鋼鐵、航運等原物料與網通族群可望受惠。