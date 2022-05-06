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520行情撐腰 聚焦防疫 電力 解封政策概念

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／黃靖哲】

又快到520總統就職滿周年的日子，在就職周年的當下，往往總統與政府都會有相對性的宣示回應民生與國際上的問題，此一宣示也是國內、外政策相關概念股的指標，而且會引動相關個股的漲跌。其實各國狀況都類似，美國從總統到財政部，甚至聯準會主席的就職周年，市場也都會放大眼睛觀察。

520紅盤機率高

從附表可以看出，520行情近6年來表現，除2021年正好遇上蘋果財報利空，5月行情大幅拉回當天指數出現下跌狀況外，其餘年度在5月20日當天幾乎都是紅盤或小紅盤作收。由此可見近年台股指數在5月20日前後，由於官股與政府關心的狀況下，確實有穩定股市以安民心的結果。

但就2019年以來，5月往往在年報結束之後，出現強弱分明的產業變化，近3年的5月屢屢出現大幅震盪，而今年的5月接續4月的長黑K，壓力備感沉重，加上近3年以來的多頭年線首次下彎，且遇上美國消費者物價指數（CPI）衝上年成長8%的歷史新高數字，通膨壓力大幅高漲，造成各國升息動作不停。

今年的5月行情，即使有KD指標性質的短期跌深反彈，在全球通膨問題難以解決的狀況下，行情仍然備感艱辛，特別是台灣以外銷消費電子為主，電子股持續疲弱下也拖累了指數，因此，此時520相關內需、相關政策概念股將成為市場資金的避風港，且愈靠近5月20日，相關政策概念股在總統將開金口推動下，更具有多頭思考的重要指標。

市場聚焦政策概念

2022年確實也成為政府政策必須大力發揮的一年。由於國際上消費力的降低，內需成為經濟成長的重要帶動力量，此時政府能否發揮帶動內需成長的動能，攸關年度經濟成長，所以，市場更會將焦點聚在520相關的政策宣示方向。

血氧機現一機難求

首先，台灣防範Omicron等病毒可說最為積極、成效最為卓著，然進入新冠肺炎的末期，Omicron傳染力大幅增加，政策上也從防堵轉為共存，政府努力在居家照護與醫療資源保存達到兩者兼顧，相關醫藥與醫材的充分供應，成為市場上的主要需求。

4月初快篩需求拉高，帶動亞諾法（4133）、寶齡富錦（1760）、泰博（4736）等相關快篩概念股的大漲，然接下來卻是血氧機的缺乏，讓居家輕症者無法全面安心在家隔離，畢竟血氧不足往往就是轉中重症甚至危及生命的重要信號，台灣相關業者優盛（4121）、雃博（4106）更是全力進入生產。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/5/6 No.1300】

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