大緊縮時代來了 投資配置如何超前部署？

【文／朱岳中】

雖然之前美國聯準會（Fed）抵死不承認會經濟衰退，但美國第1季GDP（Gross domestic product，國內生產毛額）終究還是出現負1.4%的衰退（此為年化季增率數據，GDP年增率還是有3.6%的成長率），遠比市場原本就低估的1%成長率還糟糕許多。市場最擔心的停滯性通貨膨脹（stagflation）真的要來了嗎？

全球停滯性通膨進逼

就經濟學上的定義：停滯性通貨膨脹意指供給面受到衝擊，以致發生經濟成長停滯、甚至衰退，並與通貨膨脹同時存在的現象（在60年代以前學界認為經濟衰退與通貨膨脹不可能同時發生）。歷史上最典型的例子就屬1970年代因為「以阿戰爭」所引發的第一次石油危機，以及伊朗政爭所引發的第二次石油危機，造成70年代原物料價格飆漲、失業率驟升，進而引發全球性的停滯性膨脹。

目前美國剛出現1季的經濟負成長，還不能據此論斷就是經濟衰退（一般認為要至少連續2季才算）。然而這次的問題，不但有俄烏戰爭所導致的能源供給缺口及其他原物料大漲，還有新冠肺炎疫情所導致的供應鏈斷鏈及需求縮減。再加上美國一而再、再而三的誤判情勢（或故意無視？）及政策失誤，讓這次的問題遠比1970年代時期更加複雜，也可能更加的難解！

美大基建仍遙遙無期

在過去，停滯性膨脹可以說是經濟的「絕症」，沒有任何單一政策可以解決。面對通膨，政府通常藉由緊縮性政策（例如升息、減少公共支出…等）來抑制，但緊縮的結果反而讓經濟衰退愈加嚴重。面對經濟衰退，政府則是要用擴張性政策（例如降息、QE、增加公共建設…等）來刺激經濟，但這樣一來，通膨勢必又要火上加油。

之前拜登政府幾次想推動擴大基礎建設來振興經濟，可是總在國會卡關，好不容易國會通過了，到了預算審查又被再卡一次，加上俄烏戰爭爆發，目前看來「大基建」似乎遙遙無期。

拜登選情恐將受拖累

現在能做的、也是最當務之急的，莫過於趕緊想辦法把40餘年來最嚴重的通膨給壓下來。美國民眾（甚至全世界）都把通膨的帳算在拜登頭上，導致拜登民調創下60幾年來總統任期同期第2低（就只贏過前任的川普總統）的難堪數字。