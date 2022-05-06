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現在鴻海值得投資嗎？ 抱對方法就能賺進超額報酬

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／林明謙】

現在100元附近的鴻海（2317）值得投資嗎？股價在百元附近，但其每股淨值竟高達99元？到底可不可以買？又，這種股票除了慢慢往下買之外，還有什麼更好的投資承接策略？讓我們在亂世之中，更聚焦在好的股票上。

鴻海在這次的全球股市下跌中，表現得可圈可點，畢竟別人在漲、它也沒有漲，自然別人在跌、也就沒有什麼下跌，年初時股價一度來至111元，大盤那時的高點是18619點，現在大盤掉了2000多點、來至16592點，鴻海4月29日的股價還是有102元，表現相當抗跌，雖然股價始終都在100元大關附近，沒有什麼漲跌，但這一年抱著鴻海的投資人至少領到了4元的現金股利，算算殖利率將近4%，也是相當不錯了，就算去銀行定存，一年也才1%左右，而我們以這樣的定存心態來抱著鴻海，未來就有機會賺到超額的報酬率。

全力磨一劍拚電動車

未來鴻海的重要成長動力，就是市場眾所皆知的「電動車」，預期會像製造手機一樣，鴻海將成為生產電動車的重鎮，不論是自有品牌或是代工，鴻海將在這個地方展現「3年磨一劍」的動能。

目前鴻海的電動巴士已經交車，並預計今年再推出2款新電動車，且下半年將在美國生產Lordstown Motors電動皮卡，而Model C明年將在台灣生產。現階段電動車的產能包括：美國規畫年產能50萬輛，泰國初期規畫年產能5萬輛，台灣部分則和裕隆（2201）的現有產能合作，來完成先前規畫的2025年整車生產50萬輛～75萬輛的目標。

若以整個集團來看，最重要的3大目標是：（1）在2025年將集團毛利率提升至10%；（2）全球純電動車6000億美元規模的市場中，拿下5%市占率（營收規模約300億美元）；（3）40%電動車零配件由鴻海集團自製。在這樣子的雄心壯志之下，將有機會讓鴻海重新複製當年手機代工快速成長的榮景。

鴻海集團在轉型過程當中，同樣的，股價也正在沉澱整理之中，未來開始上攻之後，這個速度將可能會非常的快，有機會在台股的下一個循環裡，成為台股電動車族群的重要精神指標。

鴻海2021年大賺後，財報上顯示出淨值有99元、將近100元，因為EPS大賺了1個股本，而今年公司打算配發5.2元的現金股利，簡單來看，EPS剩下的4.8元就會留在公司成為帳面的淨值，這代表鴻海淨值會持續的逐年增加，總有一天會超過100元。而配發的5.2元現金股利，以目前約100元出頭的股價來換算，今年的殖利率可是超過了5%。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/5/6 No.1300】

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