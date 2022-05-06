價值股時代 選對股就跟撈到寶一樣

【文／呂漢威】

全球股市因為疫情與通貨膨脹的影響，陷入了停滯性通膨的疑慮，主要是因為疫情遲遲未能散去，各國政府為了挽救經濟不得不採行逐步解封的方式，所以全球也都要有與疫情共存的準備。

進入量縮緩漲階段

但是面對居高不下的物價，世界各國也邁入了升息的腳步，升息可能會壓抑到經濟的成長，在這樣矛盾的情勢之下，幾個主要國家的股票市場，紛紛進入了量縮緩跌整理的行情，台股目前也不例外。

本來市場高度期待台積電（2330）在4月份法說後，能引領台股強力的反彈，無奈在美國聯準會持續釋放出未來可能會升息的消息之下，國際熱錢轉而跑去擁抱強勢貨幣，進而降低了外資買股的意願。

統計自2000年以來，台積電年年都能夠配股發息，且能夠填息，若以平均值來看，台積電的平均填息天數為26天。

這裡要先強調一下，表格內的資料，主要是以「個股每日的最高價」來與「股利發放總數」來計算，並沒有再去細分股票股利與現金股利。

所以可能會因為資料時點的不同而與投資人自行觀察的資料有所差異，畢竟早期的公司大多都是以股票股利為主，而現在上市櫃的公司通常是以現金股利為主。

再加上有的公司改為季配息的方式，更是加快了填權息的速度。以台積電來說，採用每日最高價的方式來觀察，過去一年以來都是在1天以內就完成了填息的動作，所以空手想要買台積電的投資人，可以留意下一次除息日前的進場點。

而台積電已公告下一次除息日為2022年6月16日，發放2.75元的現金股利；假設前一天投資人的買進價位為580元，如果能夠在當日就完成填息，殖利率約為0.47%，倘若除息日當天賣得更高，實際報酬率會比0.47%更高，但是仍要考慮買賣股票手續費與交易稅的成本考量，此外參加配息還有股利所得稅的考量，這些都是投資人在參與配發股利前所必須考量的因素。

能否填息才是關鍵

那既然短線操作的成本那麼高，為什麼我們不就長期持有賺股利就好，還要這麼麻煩去看股利發放次數與填息天數來選股操作；主要是因為要實際上賺到股息還是要看股價的價差與是否能夠填息為主。