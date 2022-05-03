法人買＋5月上漲率 網通 防疫 航空 抗跌當家

【文／呂漢威】

又來到每年一度的繳稅季節，觀察到過去3年台股5月份的收盤也都是下跌的，以月K線來看，2019年5月跌幅為4.28%、2020年的5月跌幅為0.45%、2021年5月跌幅為2.84%，觀察最近幾年台股5月份上漲的機率並不高。

雖然各國目前都有與疫情共存的準備，但是或多或少還是會影響到投資人的信心，進而出現在場邊觀望的情況。

防疫概念表態撐盤

不過，也因為感染疫情的人數迅速的增溫，使得防疫概念股率先表態來撐盤，如杏輝（1734）2007年結合社區藥局創新成立「杏輝專櫃」店中店的營運模式。杏輝成立專櫃的願景為，結合專業藥師群，提供消費者一個值得信賴且專業的醫藥服務空間。統計杏輝過去10年5月份上漲機率為40%。

以近3年的數據來看，2020年5月份疫情剛爆發時杏輝的股價單月漲幅達到了12.79%，其餘2019年與2021年5月的表現也都比大盤要來得抗跌，就操作面來說，可採取低階的模式，觀察到過去一段時間杏輝的走勢比較震盪，可等到量縮價穩時再逢低進場布局。

大樹（6469）於2001年導入醫藥及藥品通路經營管理系統（GT-POMS），透過GT-POMS成功輔導加盟會員營運成長經驗，持續延攬專業人士加盟，目前全台已有200家以上的連鎖加盟據點，並持續開展在台的事業版圖。

觀察到大樹過去6年的5月份上漲機率為50%，近期股價因為受到防疫的題材，而出現了一波上漲的行情。就操作面來說，可先觀察大樹的股價在爆量之後是否有量縮整理，回測平台整理區間的時點，現行暫不建議搶短，可等待股價回測平台整理區間，且量縮整理再度出量上攻後再進場。

泰博（4736）為了因應疫情所帶動的快篩需求量，持續添購的自動化機台，預計5月中還會有1～2台機台到位，6月中再增加4台，若自動化設備陸續到位，單日產能將可望由40萬劑增加到100萬劑，月產能也就能順利達到3千萬劑的預期。觀察過去10年泰博5月份上漲的機率為70%，可說是防疫概念股當中上漲機率較高的股票。

就操作面來說，因為先前泰博股價短線漲幅過大，曾有被列入處置股，建議買賣點可利用技術分析的KD指標，當KD指標來到超賣區20以下且再度黃金交叉往上時買進，也建議有價差時即可獲利了解出場。