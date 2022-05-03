Q2傳產 電子不同調 FAANG干擾投資信心

【文／許博傑】

通膨、升級、俄烏戰爭、上海封城等不確定因素持續干擾全球股市，其中，美、台科技股短線更是相對弱勢，不過，美國的超級財報週持續進行中，許多傳產、科技大廠近期陸續公布財報及展望，在目前利空充斥環境中仍帶來許多產業對下半年的樂觀展望，其中特斯拉財報與展望亮眼，宣示電動車產業今年仍為市場主流。

而近期FAANG及許多半導體與大型科技股龍頭產業股價表現都不佳，費半指數甚至可能破底，這些重要成分傳產、科技股對映到台股哪些供應鏈？未來該保守、還是該樂觀？又該如何擬定操作策略？都將是本文探討的焦點。

傳產展望依然樂觀

航空、旅遊業無疑是今年市場樂觀的焦點，達美及美國航空都對今年第2季以後提供了樂觀的展望，它們均預期第2季就會轉虧為盈，主要就是在防疫限制解除，以及民眾被壓抑的旅行慾望出籠，帶來前所未見的龐大航空客運需求。

在此前提下，台灣目前開始進行3＋4防疫政策後，未來也是將朝向開放國境的方向發展，只要國內疫情能盡快從高峰下滑並且不失控，觀光、航空兩大產業將在下半年開始迎來2020年後最強勁的成長動能，相關的個股仍是看好的方向當中以華航（2610）、長榮航（2618）、雄獅（2731）、鳳凰（5706）、晶華（2707）為焦點。

而在航空產業復甦的背景下，沉寂超過3年以上的航太供應鏈如漢翔（2634）、榮鋼（5009）、豐達科（3004）等，也都有機會開始迎來產業拉貨動能，當中法人預估今年華航、長榮航EPS都有機會來到2.5元以上，甚至挑戰3元的水準，所以航空雙雄若回到月線將是布局的好機會，而旅行社、飯店短線已領先反映預期，可等待季報公布後的拉回買點再分批布局。

Lululemon及Nike也是疫後消費動能是否衰退指標，尤其在第1季通膨持續攀高的背景下，這兩家公司竟然還能對於今年甚至長期展望樂觀，這代表產業復甦的動能比預期強。

原料漲價選股宜慎

Lululemon為全球最大瑜珈服飾供應商，近期公布上季財報在同店銷售成長達22%、2021年營收年增40%，公司並看好營收繼續成長，給出未來5年銷售將較2021年營收（62.5億美元）成長翻倍的目標。

Nike在第1季營收和獲利也優於預期，反映北美市場的成長可以抵禦大中華地區下滑，並預估2022年營收可維持偏高個位數成長的財測（市場預估5.3%），公司則表示，越南所有工廠都已恢復正常運作，現在有更多商品可銷售，預期營收成長會比去年年底購物季更強勁。