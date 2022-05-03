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日央每次出手干預 全球經濟就會出大事？

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／阮文非】

日圓兌美元匯率近期急速貶值，從3月4日的114.78日圓，到4月19日的129.238日圓創20年新低，一個半月間就重貶逾12.5%。

市場原先預期的130日圓關卡已顯得岌岌可危，下看140日圓的聲音愈來愈高。雖然聯準會要積極升息而日本央行（以下簡稱日銀）堅持極寬鬆貨幣政策，被視為日圓走弱主因，但日圓是全球第3大流通貨幣，其短時間內極速貶值，令人擔心影響日本經濟甚至對全球金融市場產生連鎖反應。

日銀干預匯市沒好事

所以，每當日本政府高層乃至日銀總裁黑田東彥對此表示關注時，立即引發外界揣測日銀準備出手干預匯市，因為日銀過去幾十年來干預匯率早已出了名，但這次情況恐怕異於過往，也許日圓持續貶值才是匯市的正常表現！

更重要的是，回顧過去日銀干預匯市的當下，日本乃至全球經濟都出現重大狀況，才會逼使日銀出手。也許現在日銀和日本政府高層重申沒有干預計畫，對投資人來說，反而是一件好事。

日圓匯率變化顯示金融市場走勢波動，已有人認為資金應轉向相對穩定的新興市場債，例如伊斯蘭債等。除此之外，原來一直不受重視的中東地區股市，今年來成為全球股市裡的一大亮點。也許今年投資趨勢，正轉向過去非主流的金融資產！

1998年日圓貶至145

日銀上一次干預匯市是2011年底，當時其透過買美元、賣日圓來阻止日圓升值，但日圓匯率仍在2012年初升值至76.19日圓創收盤新高。這也是日銀最近一次阻止日圓升值的行動，距離現在逾超過10年。至於日銀最近一次阻止日圓貶值是1998年6月，當時正值亞洲金融風暴，日圓兌美元貶值至145日圓附近。

值得注意的是，日銀在1973年首次干預匯市後，直到12年後才再次干預。日銀從1985年到2004年幾乎每2年～3年就干預匯市，就像吸毒上癮那樣。

但從1993年之後，日銀每次干預行動的結果，幾乎都跟其干預目的相反。這大概可以解釋為何在日銀在2004年後，隔了6年才因為日圓真的升值過了頭才出手。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/5/3 No.1299】

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