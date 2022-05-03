新ETF大百科 跨市商品全攻略登場

【文／盧昱衡】

在4月18日國際貨幣基金組織（IMF）發表的「世界經濟展望報告」中，再次下修今年全球經濟成長率，由4.4%下修0.8個百分點、至3.6%，主要原因在於俄烏戰爭以及中國封城措施所造成供應鏈與需求的連鎖反應。而在通膨預測的部分，先進國家通膨率達到5.7%，而新興市場與開發中國家則是高達8.7%的高通膨率。在這樣的環境下，放眼望去，各國市場指數欲振乏力。

美股指數仍然最為抗跌

在超級通膨的環境背景下，美國聯準會展開快速的升息及縮表措施，要抽乾市場的熱錢游資、打擊惡性通膨出現的可能性，造成了強勢美元的避險效應，熱錢游資若都往美國回流，除了美債，也只剩美股可以投資了。

在美股當中，投資人最熟悉的4大指數：標普500、道瓊、那斯達克、費半指數，在台灣市場都有相對應的ETF。原型正向1倍的商品有：元大S&P500（00646）、國泰美國道瓊（00668）、富邦NASDAQ（00662）、國泰費城半導體（00830）等，可供投資人追蹤美國的4大指數。

同時，若操作較為靈活的投資人，市場上也有槓反型的ETF商品，如：元大S&P500反1（00648R）、國泰美國道瓊正2（00852L）等可供搭配。原型正向1倍的ETF商品，投資人可把它當成指數投資配置的中長期投資策略，而槓反型ETF則用於短線操作波段或幫其他相關性較高的資產避險，並不適合長期持有。

而今年的美國指數操作策略，考量到升息循環將抬高無風險的債券市場收益率，並打擊民眾的奢侈品需求，公用事業類股、能源股以及民生必需類股較多的標普500指數與道瓊指數，將有望比以科技股為首的那斯達克指數與費半指數更為抗跌。在操作上可參考標普500指數與道瓊指數有關的原型ETF，搭配偏向科技股為主的那斯達克指數與費半指數反向ETF組合，以應付升息初期的震盪期。

比較附圖的那斯達克指數期貨走勢與道瓊指數期貨走勢可明顯發現，那斯達克指數期貨已經離年線有相當距離，在前低附近整理，而道瓊指數期貨則仍在年線附近震盪，明顯強於那斯達克指數。投資人若不熟悉這樣的多空配置，但仍看好世界經濟將快速復甦成長的話，也可以參考以原型的ETF定期定額配置投資美國指數這樣的指數投資方式。