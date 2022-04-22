大避險時代來臨 反向ETF 選擇權 低波高息傍身

【文／林昌興】

經過了10年的多頭行情，今年已走過了一季，從聯準會到各國央行的動作讓金融市場終於認定長期從寬鬆到緊縮正式開始，回過頭一看所有股市的高點都出現在今年的年初，整體市場在資金減碼下，美股跌幅重則超過20%，輕則如台股跌幅約9%上下，但個別指數表現卻是大相逕庭。

普遍處於下降趨勢

雖然大盤看來已跌深或有超跌反彈，但可預期的是，各大指數經過一季的調整後，已出現「高點不過高，低點破低」的下降趨勢格局，歸根究柢今年在資產縮水的價格緊縮，加上Fed聯準會的鷹派預期，一邊加速升息並預計開始縮表，也就造成了市場的波動加大並持續向下測試，至今尚未看到中期築底的現象，市場資金就源源不絕的往大宗商品流入。

這樣的資金移動造成的後果，就是從原油價格從1桶80美元，大漲到120美元漲幅約50%；然後外溢到金屬鋁鎳鋅、化工原料、近期更傳出搶糧造成大豆、玉米的大漲創高；累積而來的結果，就是物價通膨率（CPI）創下40年來的新高，因此全球央行從去年的英國開始、亞洲的韓國、近期大洋洲的紐西蘭，都出現出乎意料地加息手段來對抗物價，不過因為大宗商品具有價格僵固性，短期來說，物價通膨要下跌，也應該是落在Q2～Q3的基期轉折比較有機會。

科技估值修正避險

面對這樣的市場預期，聯準會最新的點陣圖預計今年年底美國利率可能會來到2.5%～2.75%的超高水平，現階段最大的風險，就是美國公債殖利率的大幅飆升來到2.7%高位，這樣的預期不但造成了債券市場的全面崩跌（有些已經跌破2020年低點），並且嚴重的威脅了成長股的估值（本益比）修正。

也就是說，原本拿著寬鬆資金去追求成長股的機構法人，當利率開始提升時必須反手賣股變現還錢，因此就出現了出清手頭主被動基金減碼獲利出場，並且開始增持原物料設備、公用事業等政府支出的高防禦性股票。

如果說股價是由EPS乘以本益比來決定價格，那麼第1季的回檔遇到的就是美國科技類股，從本益比30調整到20的估值修正潮；接下來第2季的反彈後遇到的，卻是高物價帶來的電子科技產品砍單潮。

換句話說，過去2年因為疫情搶單缺貨的狀況，目前出現了庫存上升銷售下滑的雙重打擊，這個階段出現的就是EPS盈餘的修正行情，短線對於科技股來說，除了少數的車電與半導體設備族群外，手機、筆電、移動裝置的上游都面臨股價愈來愈低的調整進行式。