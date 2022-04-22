外資大賣6000億 哪些是他們非買不可標的？

【文／孫嘉明】

透過外資過去20個交易日（3月18日～4月18日）的買賣超個股分布，可以試圖解讀外資資金如何在台股中進行輪動，並且帶出操作想法。

在外資買超前10大個股的部分（剔除反向ETF標的），如表1所示，入列的個股中有4檔是金融股，分別是：中信金（2891）、國泰金（2882）、兆豐金（2886）、玉山金（2884），其他個股分別為：資料中心解決方案的緯穎（6669）、鋼鐵股的中鋼（2002）、航空股的長榮航（2618）、電子紙的元太（8069）、不鏽鋼的大成鋼（2027），以及具防禦性質的中華電（2412）。

其中，金融股主要受惠升息趨勢下，預期將會帶動利差的擴大，入列個股中的中信金、兆豐金及玉山金皆是以銀行為主要成長引擎的金控股，因而吸引市場關注目光，國泰金為國內金控股中的重要個股，亦吸引市場目光，惟金融股操作時不宜過度追高，可於拉回時沿著中期均線操作。

外資轉進利基題材

入列的個股除防禦型個股中華電外，其餘個股皆有其基本面題材，在這個面向除了反映出選股不選市的操作方向外，亦可以看出外資資金流向利基性題材與價值型投資的傾向。其中，緯穎受惠於雲端運算趨勢明確，資料中心客戶訂單需求強勁，且2022年下半年Eagle stream、Genoa新平台推出，搭配料況逐步好轉，將帶動後續營運向上衝高，因此吸引外資關注。

元太的電子材料產能今、明年將持續增加，電子紙供不應求將至2023年，且預期2022年、2023年營收及獲利成長幅度均大於4成，有望帶動評價調升。中鋼則是持續調漲5月內銷盤價，在俄烏戰事未解之下，供應鏈仍需一定的時間才能復原，因此原料供應仍將持續吃緊，有助其獲利表現。

在賣超前10大個股的部分（剔除ETF標的），可以發現半導體類股有5檔入列，其中包括聯發科（2454）、台積電（2330）、聯電（2303）、聯詠（3034）、瑞昱（2379），還有電腦相關的廣達（2382）、華碩（2357），ABF的欣興（3037），主要是因為在貨幣緊縮下，外資開始對於高本益比的成長型股進行調節所致。貨櫃族群的長榮（2603）與陽明（2609）主要是市場預期在「與疫共存」下，供應鏈阻塞的問題將獲改善，運價將受壓抑，不利其獲利表現，進而限制其股價表現，外資因此有調節的動作。

跌深成長股可留意

整體而言，外資動向確有朝向升息受惠、防禦型及利基題材型的標的轉進，另一方面調節成長型的標的，不過，這或許說明了有些個股的股價短線漲幅已大，不要過度追高，反之，成長型個股多擁有基本面，評價調整後拉回可伺機短線操作。看完外資在台股的動向後，再看一下台股指標股─台積電的基本面狀況，以及外資對其看法是如何。