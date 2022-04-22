先收錢 後享受 合約負債找黑馬 不懼亂流！

【文／呂漢威】

自2022年4月份起，疫情又開始在全球各個國家開始蔓延，台股當中宅經濟的族群也表態開始接棒，主要集中於食、衣、住、行、娛樂、醫療的股票，近期股價表現抗跌，如統一超（2912）、全家（5903）、寶雅（5904）、大樹（6469）、網家（8044）、富邦媒（8454）等，而這些股票除了屬於宅經濟之外，也是合約負債題材的概念股。

合約負債與股價關係

什麼是「合約負債」呢？以會計學的理論來說，合約負債是指公司因為已經自客戶端收取對價，而產生未來必須移轉商品或勞務予客戶之義務，講白話一點就是客戶先付款、後享受。在實務上來說，許多會員制的健身房或俱樂部就有類似的營運模式，主因他們會先和客戶收取一定期間的會員費，有的是以年為單位，有的是以季為單位，之後公司再提供對等的服務給客戶。也因為相關公司跟客戶預收的款項，可以從資產負債表中「合約負債」的項目來觀察，所以我們可以將過去一段時間的合約負債金額與同期間股價走勢來做比對，看看合約負債與公司股價之間的相關性。

以柏文（8462）為例，公司以提供客戶優質健身環境，將促進消費者健康與宣導正確的運動觀念，做為設立之宗旨。從柏文的合約負債與股價走勢圖來看，兩者之間似乎是呈顯出反向的關係，可能的原因是：合約負債是跟客戶先收取款項，之後再提供對等的服務，但因為過去幾年國內持續籠罩在疫情的陰霾之下，市場擔心會有客戶解約的情況出現。但截至2021年年底的資料，柏文的合約負債仍然維持在高檔，投資人可留意近期就會公布的2022年第1季資料，若柏文合約負債沒有太大幅度的減少，則可推論客戶受疫情影響而解約的狀況不多。

當然還有另一種原因，那就是柏文已經提供對等的服務給客戶，所以合約負債的金額減少，不過，以柏文這種營運模式的公司來說，跟客戶預收款項的合約負債金額比重，應該還是愈高愈好，因為這也表示未來公司的收益有可能愈來愈多。若是擔心疫情影響的投資人，可以先按兵不動，等2022年第2季財報數據公布後，再看看合約負債的金額變化。在此期間我們可以先來留意看看還有哪些公司是合約負債金額較高，且股價又相對比較強勢的個股。

廣達合約負債在高檔

附表已經整理出2021年第4季合約負債金額較高的公司，再來就是一檔一檔去觀察，有哪些公司的股價走勢比較強勁。首先是廣達（2382），觀察到廣達的合約負債金額在相對高檔，股價也是在高檔呈現區間性的整理。