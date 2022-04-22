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高通膨時代該買什麼？ 13檔股神也會想投資的好股

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／李冠嶔】

以價值投資聞名的巴菲特，在今年2月的「致股東公開信」表示目前手上有1440億美元現金部位，找不到任何讓他興奮的投資機會；但他卻在2月28日起連續3週買進西方石油（Occidental Petroleum），花了將近60億美元，占流通在外股票的比率達14.6%，包括追到與目前價格差異不大的59美元，似乎不像以往他的作風。

還有，3月21日以每股848.02美元、合計116億美元現金收購保險公司Alleghany，約為Alleghany淨值的1.26倍；4月4日至6日再以3.99億美元買進惠普（HP），每股買入價格為34.88美元～36.43美元，持股拉升至11.4%，價值約42億美元。

投資好公司避開通膨

為何在短短不到1個月，巴菲特忽然啟動大買模式？西方石油在曾在2020年因為發不出現金股利給波克夏，改分發股票，還被波克夏賣在相對低點。惠普去年股價不到25美元，Alleghany今年3月股價還不到600美元，為何便宜時不出手，反而買在這些公司近期的高點？原因恐怕是通膨。

美國3月通膨率升至8.5%，如果持有1440億美元的現金，1年就會縮水8.5%，約為122億美元。在此同時尋找好公司來投資，就能將損失降到最低，甚至能打敗高通膨。

CNBC專訪特斯拉執行長馬斯克時，他認為在高通膨時期，擁有實質的東西，像是房產或製造好產品的企業會比較好。去年底現金部位高達1030億元的萬海（2615），在4月12日公告買進台積電（2330）562張，均價為581.56元，總金額3.26億元。以萬海的策略來說，除了公司必要擴充船隊、營運資金，投資包括同業的航運外，選擇的幾乎都是產業龍頭，像是官股的合庫金（5880）、半導體龍頭台積電、電動車儲能龍頭台達電（2308）、在台南有26萬坪土地的南紡（1440）、食品龍頭的大成（1210）。

去年全球逐步解封，石油用量大增，加上石油輸出國家組織（OPEC）因為油價大漲獲利而不願大幅增產。俄羅斯入侵烏克蘭後，因歐盟國家依賴俄羅斯供應原油與天然氣，對俄羅斯的制裁可能造成嚴重衝擊，造成的缺口無法彌補。

俄羅斯和烏克蘭是歐洲的鋼鐵生產大國，每年粗鋼產量逼近1億公噸，年出口量逾4000萬公噸，主要銷往歐洲，由於歐盟禁止自俄羅斯進口鋼品，這些鋼品的配額將轉給其他國家。近期歐洲市場熱軋鋼捲每公噸大漲528美元～550美元，以致每公噸最新報價達到1540美元～1606美元的新高點；美國鋼鐵生鐵原料約6成來自烏、俄兩國，目前美國熱軋行情每公噸已上漲至1600美元以上，累積漲幅逾500美元。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/4/252 No.1298】

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