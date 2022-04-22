台股熱線追蹤 人氣股 落難股操作指引

【文／阮文非】

在目前全球股市與經濟存在許多不明朗因素之下，投資大師們的操作方向與策略動見觀瞻。其中，女股神伍德（Cathie Wood）與股神巴菲特（Warren Buffett）的部分重點投資方向就完全不同，對投資人來說，這並非關乎對與錯的問題，而是從中看出大師們對投資趨勢的看法。

女股神壓注電動汽車

曾拋售中概股的方舟投資創辦人兼執行長伍德，近期加碼兩大中國新創公司，分別是電動車商小鵬汽車與蔚來汽車而引來注意。

方舟投資去年12月初首度買進小鵬汽車後，迄3月底已累計持有其近93萬張ADR，價值約2700萬美元，另3月底首度出手買入逾42萬張蔚來汽車的ADR，價值約944萬美元。在中國股市走勢往下之際，伍德的舉動就特別受到關注。

對於外界好奇她為何對中國電動車股票有興趣，她的回答竟然是對它們「低利潤率」感興趣，因為這反映出未來有提升企業價值的機會。她強調高利潤率其實並非好，她旗下基金在投資時都會避開這類公司。據了解，目前小鵬與蔚來的毛利率各自為12.5%和18.9%，均遠低於全球電動車龍頭特斯拉的27%！

除此之外，她也進一步加碼特斯拉，顯示她看好下一代交通產業。方舟投資2月初增持特斯拉股票，為今年來第3次加碼。目前方舟旗下3檔ETF合計持有特斯拉股票逾155萬股。最近她還把特斯拉2026年股票目標價調高至4600美元，按4月18日收盤價1004.29美元計算，等於預測股價在未來4年大漲4.6倍！主要是特斯拉將推出自動駕駛出租車業務，和看好其銷售額年增率將達75%，遠超過華爾街普遍預期的年增25%。

伍德極看好電動車產業前景，在電動車愈來愈普及的情況下，石化燃料需求勢必大減，因此堅定相信油價將會大跌至每桶12美元，這看法跟巴菲特完全相反。股神巴菲特近期持續大幅買進西方石油（Occidental Petroleum）股票，積極程度甚至被外傳其有意買下整家公司。股神投資旗艦波克夏海瑟威大舉增持西方石油股票的主要原因之一，就是看好油價將持續上漲。

股價夠便宜才是王道

不過，縱橫股市數十年的巴菲特，從不執著一個面向，他早在十幾年前就已投資中國電動車比亞迪（BYD），比亞迪今年首季淨利年增300%至1.01億美元，主要是其電動車銷售創新高，若按照伍德的觀點，投資電動車等於看空石油產業前景，但對巴菲特來說，企業有沒有發展前景和是否具投資價值才是重點。

若真要說理念上的衝突，伍德一直專門投資尚未有獲利能力但前景被看好的新創科技公司股票，簡單說，她是在追求本夢比，但價值型投資人巴菲特是絕對不會去碰那些做夢的股票。