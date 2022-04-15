證交所指引點明燈 31檔資優生有戲唱！

【文／楊璧如】

今年以來，俄烏戰爭、新冠疫情、美國升息等議題，持續干擾全球經濟與金融市場，不論是戰事或是疫情導致原料或供應鏈的中斷，原物料推升通膨數據，或官方升息腳步的加快，不確定性逐一反噬市場原本預期的高成長，整體需求面的降低恐導致未來企業獲利的下修，尤其是消費性電子。近期金融市場出現明顯修正，究竟在眾多不確定性之下，各產業後續會如何變化，這應該是投資人近期最關心的議題。

證交所與高盛證券於4月6日到4月8日（共同主辦「TWSE/GS Virtual Taiwan Corporate Day 2022」線上投資說明會，出席的31家公司如附表，都是2021年獲利優異公司，投資人也可藉由這些公司的營運數據更新與營運展望中推測產業後續變化，做為下一個階段投資重要指引。

升息有利於銀行業

3月美國聯準會與台灣央行分別宣布升息，宣告市場進入升息循環，由於企業營運多賴融資，升息恐增加資金成本，不過對於銀行業來說，升息反而有助利差的增加，近期已明顯見到市場資金流向金融趨避的動作。

其中，國泰金（2882）子公司國壽資本適足率充足，今年積極實現股票部位資本利得，資產配置時點得宜，帳上金融資產未實現損益仍是正數，有利全年獲利表現。升息循環與放款成長有助銀行端收益增長，在財富管理業務帶動下，預期2022年稅後EPS7.82元。

在升息預期下，美國短期利率走揚、台美利差擴大，富邦金（2881）短年期避險占整體避險5成，加上去年底增提外匯準備金，預期避險後經常性收益有機會與去年持平，且金金併效應逐漸顯現，預估2022年EPS10.38元。

自行車維持穩健成長

現階段市場高階自行車需求仍旺，且庫存水位仍低，代步級的自行車庫存已經來到合理水準，銷售已回歸正常。

由於全球節能減碳議題仍然是主要議題，歐美政府推行自行車騎乘運動、建立自行車道，自行車需求將有較長遠的需求，預期歐洲電動自行車市場規模穩健成長，而北美市場則快速成長。

美利達（9914）大客戶Specialized（SBC）庫存水位低，且需求強勁，現階段SBC庫存低於3個月，少於正常水準30%，且高階傳統自行車、中高階電動自行車銷售不錯。此外，目前市場擔憂俄、烏情勢，由於東歐與俄羅斯自行車以入門款為主，對美利達影響不大，而通膨對成本影響，公司是零件採購者，零件成本上揚目前影響不大，零件原料多從中國採購，少有俄、烏，直接影響有限。