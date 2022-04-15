二十四節氣選股術 對的時間買對的股票 最賺！

【文／林漢偉】

二十四節氣是按照太陽在黃道上的位置來劃分。首先，當太陽垂直照射赤道時定為「黃經零度」，即春分點。從這裡出發，每前進15度為1個節氣，從春分往下依序為：清明、穀雨、立夏…等，待運行一周後就又回到春分點，此為一回歸年，合360度，因此分為24個節氣。由於節氣反映了地球圍繞太陽運動的過程，是每年季節變更的重要標誌，因此對農業生產來說非常重要。

正因為二十四節氣反映了自然的運行規律，既然西方人可以透過黃金分割率創造出波浪理論，來分析市場的波動與轉折，那麼，這種來自東方老祖宗的智慧，是否也能用在股市的操作上呢？

從二十四節氣看台股

2022年台股震盪劇烈，第1季先由18619點的歷史新高，連跌2個月、跌至16764點的波段低點，再快速反彈至17770點的高點，期間經歷1855點的下跌，又出現1006點的反彈。

巧合的是，將二十四節氣的日期與股市的走勢結合（見附圖），可明顯看出今年股市的轉折點，全數與二十四節氣息息相關。1月5日節氣是小寒，台股見歷史新高後，果真高處不勝寒，出現轉折起跌點；1月20日節氣大寒，預告天氣酷寒，台股當天跌破月線支撐，正式破壞多頭結構；2月4日是立春，春季開始，台股春節變盤向上、站穩季線支撐，展開一波反彈攻勢；2月19日是雨水，雨水增加，當天台股再度回測月線，隔天正式啟動新一波跌勢。

3月5日為驚蟄，有始雷，冬眠動物驚醒之意，3月7日是驚蟄節氣後首個交易日，台股大跌557點，成交量創今年新高量4579億元，當天外資大賣超金額823.71億元，創下史上第2大單日賣超金額，台股也在驚蟄的驚雷一響後，正式跌破頸線支撐，型態頭部確立，整體多方信心就此破滅。

3月20日春分，日夜均分，當天台股反彈至月線，也恰巧是2月19日雨水起跌以來、反彈50%附近的位置；4月5日清明，時萬物皆潔齊而清明，蓋時當氣清景明，萬物皆顯，因此得名，清明後國內外利空同時顯露，聯準會放鷹、俄羅斯遭制裁、中國加大封城與台灣本土確診創下新高，4大利空皆顯，台股進入清洗籌碼階段，正式跌破月線支撐，再度重啟新一波跌勢。

4月20日是穀雨，有雨水增加之意，當天也是4月台指期結算日，台股季線扣抵值也將在4月20日開始由18619點的歷史高點向下扣抵，是否代表台股本波會在4月20日後，再出現新一波的轉折？讓我們拭目以待！