多頭不死？ 最佳投資關鍵一手掌握

【文／阮文非】

目前從股市到房市，該有的利空幾乎出現了：大宗商品大漲增加通膨壓力、俄烏戰爭令國際社會走向新冷戰、聯準會升息立場更鷹派、歐洲不用俄羅斯能源正醞釀一場能源危機、中國因疫情而多地封城可能令供應鏈問題惡化、全球疫情並未結束，而誰也不知道什麼時候再反撲。

升息不全然是利空

在利空壓境下，不少大師級專家認為更糟的情況還沒出現，但全球尤其美股過去1個月來卻急速回升。這是否顯示走了十多年大多頭行情的股市和房市，真的會說死掉就死掉？

聯準會3月啟動升息循環，並不斷發出愈來愈鷹派的言論。市場對升息本能反應是以利空視之，認為貨幣緊縮會令股市漲勢無以為繼，而且升息後代表借款成本增加而不利房市多頭走勢。如果過度預期升息真的會拖垮股市和房市，可能會令人失望。華爾街日報最近有一篇分析文章，指出投資人有6大理由不用擔心升息的影響。

首先，1990年以來5次升息循環裡，就有4次是升息1年後標準普爾500和那斯達克等指數走高，前者平均漲幅約1成，後者漲幅約2成。以此來看，美股未來仍有續漲空間的可能性高。摩根大通策略師柯拉諾維克（Marko Kolanovic）認為歷史走勢告訴我們，升息後的美股會繼續漲，大家不應視升息為負面因素。

投資公司Adams Funds執行長斯托克力（Mark Stoeckle）說，即使經濟會衰退，在此之前股市會先上漲一輪，若因擔心衰退即將到來而先出場，反而令自己錯過獲利機會。他強調目前的經濟數據沒有顯示短期內經濟會出現衰退。

另外，聯準會等主要國家央行升息，除了要抑制通膨壓力外，也代表經濟基本面強才願意做出緊縮決定。再換另一角度來看，通膨壓力上也反映市場需求不斷增加，這正是經濟成長的現象。瑞銀全球財富管理美國經濟師羅斯（Brian Rose）估計美國人在過去兩年疫情期間累積超額儲蓄高達約2.5兆美元。

美實質利率仍負數

以此來看，經濟不但難以出現衰退，甚至代表有極大消費與投資需求。

聯準會才剛開始升息，即使美國公債殖利率已率先走高，但把通膨因素計算在內，其實實質利率仍然是負值。像美國5年期抗通膨債券（TIPS）殖利率，去年底為負1.6%，即使債息其後持續走高，但4月8日收盤時仍是約負0.6%。實質負利率讓人繼續投資股市等風險性資產以追求更高報酬率。近期投資人搶進跌深的股票即反映此現象。