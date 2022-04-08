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台積電景氣不低迷 車用晶片 高速運算 物聯網旺

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／許博傑】

近期消費性電子景氣的問題開始顯現，首先是外資下修對今年PC市場預測，從原本的年減4%擴大至5%～6%，預測全年出貨將降至3.2億台上下，而市調機構TrendForce也同步修正今年筆電出貨量從2.38億台降至2.25億台，年減幅擴大到8.5%。

NB出貨量影響達10%

以外資的觀察，過去一季以來的通路水位、成品庫存開始發生變化，首先是通路庫存水位已經較疫情前高出1成以上，同時品牌因滯留在運送途中的產品數量比去年同期倍增，加上客戶端修正先前受疫情驅動的PC過量採購，所以導致PC需求開始放緩，至於筆電產品的交貨時間則比去年6月時的高峰下降了4週，顯示供需正趨於平衡，其中代表低階產品的Chromebook，也因戰爭及通膨導致今年出貨動能疲軟，市調機構TrendForce更預期全年出貨量恐將年減5成以上，對整體筆電出貨量影響性高達10%。

除了外資與市調機構轉向外，全球晶圓代工一哥台積電（2330）董事長劉德音也在3月30日示警，認為中國封城恐已影響當地對PC、智慧手機與電視等消費性電子的半導體需求，所有半導體廠商也都擔心供應鏈成本增加，最後會變成消費者承擔，劉德音認為目前所有半導體公司都正在面對上述的問題。他也重申台積電對今年全年成長目標與資本支出都不會改變，4月14日法說也會報告細節。

安卓手機訂單大減

另外，過去市場公認地表最強的蘋果分析師郭明錤近期也對於中國安卓手機發出警訊，他說中國各大安卓手機品牌今年迄今已減少約1.7億支訂單，相當於今年全球市場原訂出貨計畫的20%，當中尤其強調這砍掉的1.7億支手機訂單中，有70%的手機採用聯發科（2454）晶片，由於中國消費者信心低迷加上智慧型手機需求疲軟，射頻前端晶片供應Skyworks和Qorvo的晶片庫存水準目前已超過6個～9個月，這也難怪近期美系外資報告調降聯發科股票評級從加碼下修至中立，目標價由1300元降至1050元。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/4/8 No.1296】

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