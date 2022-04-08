每日操盤必勝祕密 成交量前50名人氣股搶贏

【文／林明謙】

每天觀察前50名量能股，是筆者操盤多年每天都一直在觀察台股的重要戰略要點，因為這「成交量能前50名」的人氣股，雖然每天都不一樣，但這隱藏了許多重要的資訊，是看盤不得不看的指標。讓筆者來好好的說明在這「成交量前50名」的人氣股中，隱藏了什麼樣的訊號與先機？並且可能指出台股未來的主流方向、主導盤面的族群，來看看「成交量前50名」人氣股的秘密。

全職專家必爭之地

一直以來，筆者認為觀察台股「成交值」前50大，要比觀察「成交數量」意義來得大許多，重點在於可觀察資金有多少金額在流動？流到什麼樣的個股？這都和盤面的漲跌有相當的關係。

而筆者通常都會將看盤畫面以「成交金額」來排序，如此就可以看到今天這個時點，資金量能集中在什麼地方，而集中的地方往往就有機會來做波段、甚至是短沖都有可能，因為資金愈多的地方波動就愈大，而波動愈大、做到價差的機率也就愈大，是全職專業操盤人兵家的必爭之地。

以3月30日當天的盤面資料為例，當天台股大漲191點，收在17740點，繼續創反彈以來的高點，看來有挑戰重回18000點的樂觀氣氛。而當天，投資人可以很明顯的發現台積電（2330）有資金回流，成交量能在盤中就明顯的回升，全天成交近250億元的資金，而且股價還上到600元，這不用等到盤後再來看資料，也可以推斷出外資回來了，而且回來買台積電的同時，也帶動新台幣反彈回升、全天也大漲了1.85角，不過，台積電僅是觀察指標，但卻不是台股人氣的重點，重點在於內資喜愛的中小型股。

觀察主力連動操作

而往下再來看當天成交金額第2名的是智原（3035），金額也將近150億元，智原這一陣子以來多是每天成交金額前10大的個股，一直都是內外資與法人喜愛的標的，不管是做當沖或是做波段都很合適。

如果打開法人近期的買超，你會發現投信今年以來持續買超，一共加碼了近2.3萬張，以300元來計算，也加碼了60億、70億元。