富豪身價重新洗牌 全球投資方向浮上檯面

【文／阮文非】

過去一年來，全球金融市場走勢波動劇烈，多空兩股力量互不相讓，尤其在美國等通膨率創數十年新高下，美國聯準會終於開始升息，導致美股尤其科技股從去年11月開始走跌，加上俄羅斯2月底入侵烏克蘭，令金融市場走勢頓時大亂。

富豪資產有增無減

在此非常時期，全球富豪們的資產也出現不少變動，從富比士的富豪排行榜變化來看，正是美股乃至全球金融市場變化的縮影，也給投資人展示出今年投資趨勢的一個大方向。

美股乃至全球股市，從去年底到3月中之間，一直在油價等大宗商品價格飆漲、通膨壓力增加、聯準會要更積極升息和俄烏戰爭引全球政局動盪等利空拖累而走跌，就連全球兩大最有錢的富豪馬斯克和貝佐斯的淨資產，也因為科技股尤其他們創辦公司的股價大跌，曾一度各自大減約15%。

臉書創辦人祖克柏淨資產更大減近200億美元，從2021年全球富豪榜第5名下滑至目前即時（以4月1日計算）富豪榜的第15名，是2021年前10大富豪裡最慘的一個。

但值得注意的是，在許多富豪身價在3月中前大縮水之際，股神巴菲特的財富卻增加逾7%，從2021年全球富豪榜的第6名，在即時排行榜已上升至第5名，再次登上全球前5大最有錢人的行列中，讓原本前5大富豪裡，科技富豪占有4大席位的情況減少至3個席次，雖然富比士把馬斯克所屬產業列為汽車，但是，市場上大都視其為科技鉅子。

雖然去年底到3月中之間，科技股乃至整個股市急速下跌，令許多富豪在這段期間的財富大縮水，但股市在跌深後，自3月14日開始大幅回升，他們的資產也隨之飆高。如果把前10大富豪目前的即時資產，跟2021年富豪榜的資產相較，即得出一個讓一般人感慨萬千的局面，就是在投資大眾經過前一波股市大跌而受傷之際，這些頂級富豪的身家全部增加，而且增加幅度都十分驚人。

在即時榜上的前10大富豪全都躍升至千億美元俱樂部，但2021年排行榜僅第4名比爾蓋茲以上的4位是千億美元身價！其中，除即時榜首富馬斯克身價，從1510億美元暴增近倍至2860億美元外，即時榜第9名印度阿達尼集團創辦人阿達尼的身價更飆漲逾1倍至1023億美元，其2021年排行本來只是第24名，身價與排名上升幅度之大令人側目。