Q2新強棒出擊 誰是下一個台股黑馬群？

【文／蔡明翰】

第1季股市在Fed升息與俄烏戰火的雙利空之下，指數表現弱勢，但就過去經驗觀察，升息循環對股市的衝擊主要集中於第1次升息的前後，後續只要經濟維持成長趨勢不變，股市仍將維持多頭格局，因此Fed在3月中正式宣布升息後，股市呈現利空出盡而上揚，預期後續對股市干擾將大幅降低。

俄烏戰火雖仍未平息，但逐步轉為長期戰爭，市場恐慌氣氛較剛開戰時明顯降低，導致戰火的利空逐步鈍化。在利空相繼出盡與利空鈍化之後，股市自3月中跌深反彈，雖俄烏的發展仍需持續關注，但預期兩大利空在第2季的影響將大幅降低，股市表現有望逐步轉佳，因此建議可挑選出第2季的主流族群，順勢偏多操作。

先以產業角度出發

第2季主流族群的選擇應先以產業的角度出發，選擇基本面供需較佳的產業，並且留意股市為反映未來的領先指標，因此第2季主流股不應以第2季的表現為前提去尋找，應選擇下半年仍然供需健康的產業，相關個股的股價才有波段強勢表現的機會。

目前盤面上的電子、傳產與金融等3大族群，在第1季時因俄烏戰火帶動原物料價格上揚，因此傳產中的原物料與航運族群表現相對強勢，但位階相對偏高，加上未來若俄烏能達成協議而停火，預期戰火受惠的原物料與航運族群將會因此而拉回，風險相對偏高，因此，即使搭配投資仍將以小比例為原則，絕大部分資金應轉向位階較低的電子與獲利穩定成長的金融族群。

電子族群中供需最佳的應屬於上游的半導體族群，自2020年起，因疫情激勵居家辦公需求，3C產品需求快速增加，導致半導體晶片維持供不應求，因此近年全球半導體產能快速擴張，北美半導體設備出貨金額持續創高。近期歐美疫情趨緩，居家辦公需求大幅回落，但供需吃緊的狀況改善有限，半導體族群獲利仍維持高檔，今年獲利有望持續創高。

半導體族群之中，上、中、下游獲利皆維持強勁，包括上游的矽晶圓，環球晶（6488）、台勝科（3532）受惠於矽晶圓價格上揚，獲利維持成長趨勢不變；中游的晶圓代工與封測，包括台積電（2330）、日月光投控（3711）呈現淡季不淡，預期營收有望逐季創高。短線投資人可選擇股性活潑的IC設計族群，長線投資人可選擇股價位階相對較低的矽晶圓、代工與封測族群，等待震盪拉回時，分批逢低布局。