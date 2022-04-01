綠能 儲能需求有增無減 供應鏈股受惠長線趨勢明確
【文／許博傑】
由於俄羅斯長久以來是歐洲天然氣、石油等便宜天然能源的供應者，在俄烏戰爭開打後全球開始給與制裁的背景下，導致歐洲開始研究在不依賴俄羅斯的前提，必須尋找新能源，由於決定匆促，短期來看，此一趨勢或許無解，但歐洲乃至於全球長期對綠能（風、太陽、氫等）、儲能等需求有增無減。
全球政府持續推動減碳以及零碳排，許多國家都喊出在2050年要達成此一目標，在這些新能源需求大增的趨勢下，各次產業長線成長趨勢明確。
因此，本篇專題將就綠能、儲能趨勢來做探討，哪些供應鏈將在此一大趨勢下受惠？未來波段，甚至長線操作的策略又為何？
加速新能源替代速度
德國總理蕭茲近期表示，由於俄國入侵烏克蘭，德國決定能源供應必須更加的自主，也必須為此接受較高的能源成本，從蕭茲政府的規畫看，德國認為延長核電廠的運轉時間是無濟於事，而退出燃煤發電的時間將取決於德國再生能源的進展速度。
德國剩餘的核電廠在俄烏戰事爆發前即規畫於今年底全數停止運轉，所以戰事爆發後各界也相對關心核電廠的除役時間是否延後，既然蕭茲已經明確表達不再延長核電供應時間，那就代表未來德國將強化與美國甚至中東能源議題的合作，並且也將加速開發適合國家的新能源。
再生能源發電極大化
台灣近期也頻傳停電事件，讓政府對於未來的能源規畫必須重新審視，根據最新進度來看，國發會將公布2050年的淨零碳排路徑圖，未來台灣能源政策將是以再生能源發電極大化做為淨零關鍵策略，我國電力供給將以再生能源為主，零碳化火力發電（以氫能取代天然氣），並逐步去煤（燃煤僅安全備用機組），根據國發會的內部規畫，台灣在2050年再生能源占比保守規畫至少會達到50%～60%，若再搭配各項配套滾動檢討後，最終再生能源達整體能源供應的7成以上。
【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/4/1 No.1295】
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言