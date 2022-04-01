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融券回補潮啟動 找出強軋空與除權息好股

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／林明謙】

近期4月～7月進入上市櫃公司的融券回補潮，其中有哪些個股特別值得留意？投資人如何觀察與操作？而接下來的6、7月除權息行情開跑，又有哪些個股的除權息行情是投資人應該特別留意的？

每一年「融券」至少會有2次的回補日，一次是股東常會召開前，另一次是個股除權息日之前，這對於放空的人來說相當麻煩，因此現階段許多法人與主力多半朝向「借券」來進行，因為借券沒有股東會與除權息回補的問題，但是「融券」就有，所以，近年來融券的空方影響力已經愈來愈小了，反而是借券的影響力愈來愈大，投資人在看融券的同時，借券的變化也記得可以來參考一下。

高券資比易被軋空

為了要看融資回補潮，我們可以從一些數據來看出端倪，首先來看「高券資比」的個股，以3月25日的統計資料來看，像目前綠電（8440）的券資比高達74%左右，浩鼎（4174）達64%、豐藝（6189）約63%、興富發（2542）達58%、康控-KY（4943）為55%，南帝（2108）與佳龍（9955）也有52%左右。

基本上，當券資比超過40%以上就算很多了，其中有些個股可能處於軋空狀態。

像綠電很明顯的就是一檔軋空股，但是近期股價飆漲，3月初時還在40元附近，現在來至3月底、股價一度飆至82元，時常以漲停或跌停的方式進行波動，實在是過於投機與剽悍，不建議進場參與，但是可以看得出來強軋空的股票有一定的特性，特別是股本小與集中。

以綠電為例，其具有環保資源回收與原物料題材，加上名字取得好、遇上台灣近期停電而相當需要綠電來發電，而且股本也才僅3.8億元，加上大股東持股超過3成、籌碼集中，因此很容易成為軋空的標的，是一檔相當投機的股票。這連帶的讓同性質的佳龍股價近期也在飆漲，投資人雖然不用做多、但也不要進場放空，這類型的投機股票盡量少碰。

因為這類型的軋空飆股，常常是被主力所認養的標的，因此股價波動相當大，也常常吸引投資人追捧，通常我們不是那麼建議新手進去跟著瞎攪和，畢竟與主力們交手還是很容易受傷的。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/4/1 No.1295】

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