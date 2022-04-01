用ETF搶科技股轉機 卡位陸 台相關族群賺反彈財

【文／周代運】

科技股一直是台灣產業的重要支柱，不過在俄烏衝突影響下，市場信心全無，再加上供應鏈大亂，之前造成股價不小幅度回檔；另一方面，科技股在A股更有「渣男」之稱，原因是常只是一日遊，傷透了很多投資人的心。不過，隨著利空出盡，全球科技成長行情將至，特別是在A股，渣男該原諒還是得原諒，畢竟不能和自己的投資收益過不去啊！本文將探討如何善用工具把握科技股的機會。

科技股可望利空出盡

烏克蘭為全球半導體原料惰性氣體的供應大國，惰性氣體主要應用於半導體微影製程，其中需要氖氣的環節為DUV曝光，是必要的氣體，烏克蘭供應全球近7成產量，若供應受阻，當然會對全球半導體產業造成影響。

但根據集邦科技的看法，雖然短期俄烏衝突影響仍在，仍不至於造成產線中斷，頂多就是價格上漲。再加上中國大陸本身也是惰性氣體生產大國，市場甚至傳言中國大陸將用這點反卡美國脖子，雖然未來國際關係怎麼發展不好說，但總之，科技股產業鏈沒問題。

也不知是否美國真的怕被卡脖子，但有些事就是很巧，就在3月23日，美國貿易代表辦公室發布聲明，宣布重新豁免對352項從中國大陸進口商品的關稅。聲明稱，豁免期追溯至2021年10月12日，並持續到今年12月31日；一般都說法律有不溯及既往的原則，此次美國不僅是立刻生效，還往前回溯，可以說是善意十足。

無獨有偶，就在差不多同一時間，美國法院也宣布中興通訊公司結束5年「緩刑期」，瑞士《財經報》對此認為結束「緩刑期」是中興通訊的階段性勝利，其長遠發展的一個大障礙基本掃除。中興通訊在消息公布當天，在港股掛牌的股價一口氣飆升60%。

順此邏輯，未來的投資思路就很清楚了。就是戰爭造成的系統性風險大減，利多科技股，而之前受美國卡脖子之苦的A股科技股，受惠程度將更大。關於這觀點，也可以從港股、美股都得到驗證。

陸股通訊股領先翻揚

在港股的部分：比較3月15日至3月25日期間，也就是美國豁免中國大陸關稅與中興通訊勝訴的前後，恒生港股通中國科技指數已經上漲了23%，而MSCI世界科技指數的漲幅則為7.1%。