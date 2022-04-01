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技股真的跌夠了嗎？ 多空看法兩極 龍頭可進場了

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／阮文非】

外界指聯準會升息不利科技股走勢，讓已漲翻天的科技股不斷走低。但最近開始有專家提出，科技股買點浮現！華爾街資深策略師雅丹尼（Ed Yardeni）認為現在科技股已經很便宜而值得買進。尤其是不少科技龍頭手上現金一堆，升息反而對這些公司有利。雖然美國銀行認為科技股還會愈跌愈低，但微軟、輝達等科技龍頭仍值得買進。

Yardeni Research總裁雅丹尼認為美國科技股經過大跌之後，目前股市裡有許多已下跌至超級便宜價位的科技股，已到了適合趁低買進的時候。美國科技股真的跌夠深了嗎？美股在3月14日下跌至今年來的最低點，以此計算，標準普爾500指數自年初來累跌12.4%、那斯達克指數與費城半導體指數則累跌19.6%和22.8%。

這跌幅讓那指處技術性熊市邊緣，費指則陷入熊市。但3月14日後美股即急速回升2週，讓標普500迄25日止，今年來的累計跌幅縮小逾半至4.7%；那指和費指累計跌幅也各自大幅縮小至9.4%和10.6%。

聯準會在3月15日舉行貨幣政策會議，16日宣布升息1碼。股市之前因升息預期而持續大跌，但在決定升息前，美股似乎已完全反映升息對股市影響的因素而開始急速回升。儘管雅丹尼向來以華爾街大多頭見稱，但從近期的股市走勢來看，確實如他所言，美股尤其科技股確實在短線上有超跌跡象，已引來低接買盤進場，讓科技股出現強勁反彈。以尖牙股（FANG）為例，雖然臉書和網飛今年來大跌35%以上，但亞馬遜已回升至累漲1.3%，蘋果與谷歌各僅累跌逾1%和約2%。

科技龍頭股觸底回升

另外，其他科技龍頭股雖然部分有兩位數跌幅，但都有觸底回升跡象。英特爾持平、輝達累跌僅4%。至於微軟則累跌約8%、超微累跌16%、應用材料累跌近13%，美光累跌15%。以此來看，科技股整體並不一致。即使半導體族群表現相對疲弱，但像輝達和英特爾等有題材的晶片股的股價仍有發揮空間。雅丹尼認為，就算聯準會將持續升息，但其目的並非要「弄死」股市，而且市場流動性仍相當充裕而令不少投資人趁低買進科技股。尤其不少科技巨擘持有龐大現金部位，代表他們有能力執行庫藏股、配發股利和併購等有利股價和擴大市場的計畫。

雖然美國銀行認為，部分美國科技股最壞的時刻尚未到來，但卻認為部分有強勁獲利潛力和目前估值極便宜的科技股已出現買進機會。例如輝達、應用材料、美光和高通等，自去年11月以來曾累計大跌3成的晶片股，因為市場需求強勁，而可能帶動其未來幾年的獲利能力持續加強。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/4/1 No.1295】

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