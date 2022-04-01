史上最強財報 台股超級黑馬大曝光！

【文／陳威良】

被譽為德國股神的投資大師科斯托蘭尼曾對基本面和股價的關係，提出一個生動比喻：基本面和股價就像主人與狗，主人牽著狗出門散步，狗會不斷在主人身邊來來回回奔走，最後主人走了1公里，而狗走了4公里，狗終究會回到主人身邊。因此可知，縱使股價劇烈波動，但多空方向還是會回歸基本面趨勢。投信要開始布局第2季持股，外資買盤也有望逐漸回補，此刻年報成績就是投資導航器。

需謹慎追蹤產業前景

進一步將年報整理，依財報亮點分成獲利三率三升、EPS季季高、由虧轉盈以及獲利大爆發等4類，可以發現無論是哪種類型，重複入選的傳產股和金融股頗多，顯示去年獲利突出的產業主要聚焦在塑化、鋼鐵、貨櫃、散裝、航空、化工、生醫、高爾夫球、銀行、金控等。

由於去年獲利豐收，今年大部分公司也都採取高配息政策，下檔有一定支撐，所以若是在修正後逢低承接，應當風險不大；但也因獲利基期相對高，所以必須更謹慎追蹤今年產業前景，稍有不如預期的變化，股價可能面臨修正壓力。簡言之，避免在大漲後追高及看長做短的靈活節奏，應是操作年報績優股兩大法則。

三率三升》所謂的獲利指標「三率三升」是指毛利率、營業利益率和稅後淨利率同步上揚，表示公司不僅成本控管得宜，而且產品或技術具有優於同業的競爭力，帶動本業獲利明顯增長。通常符合財報三率三升的績優股，股價較具有波段上漲空間；不過因為去年的年報畢竟已是「過去式」，股價應該也反映過一波行情，所以對於股價的未來，還是得多注意近期產業概況。

台塑集團的台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）、台塑化（6505）獲利率皆成長，然就整體產業而言，油價處高檔震盪，塑化產品將面臨高原料成本、利差縮窄挑戰，不利塑化股評價調升；不過4寶維持高殖利率，綜合評估下，以台塑、南亞投資價值較高，技術面也偏多。

鋼鐵業表現令人驚豔

以中鋼（2002）為首的鋼鐵族群去年獲利令人驚豔，隨著俄烏戰爭爆發，供給更加緊縮，鋼價已重現上漲動能，挾著漲價與高殖利率優勢，中鋼捲土重來往去年高點46.75元挑戰。中鴻（2014）4月熱軋、冷軋及鍍鋅鋼品每公噸大漲2300元～3500元，外銷價格每公噸也大漲150美元～250美元，接單與出貨暢旺，去年高點是64.7元，潛在上漲空間不小。