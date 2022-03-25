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台股電力總動員 儲能系統 基礎設施概念發威

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／李冠嶔】

在去年7月核二廠1號機提前停機後，台灣供電頓時少了98.5萬瓩。雖然近年太陽能、風電陸續加入併聯發電，但是綠電運轉時間受天候限制，有間歇性和波動性缺點，必須配合儲能系統來削峰填谷，不像核電有穩定供電的優勢，因此全台灣開始陷入缺電危機。

今年3月3日全台大停電，影響了至少549萬個用戶，主因在於台電興達電廠突然發生開關場事故，供電瞬間壓降，導致電網減少3分之1的供電能力，估計損失高達上百億元。

鴻海（2317）創辦人郭台銘在去年公投未過關後即表示：「明年一定會缺電，工業、民生都會缺電」，他認為既然大家都做了決定，未來缺電時就不要埋怨，且要對缺電做出應有準備。不過在這次大停電時，郭台銘在臉書貼文回應媒體，指出台電說明備載充足，所以應該不是缺電，是相關設備、電網及人為操作問題，無需多做揣測，既然是偶發事件，相關單位應記取經驗，重新檢討流程。

缺電危機已上演

台積電先進製程用電增

根據科技部資料顯示，台南科學園區在台積電（2330）18廠EUV設備投入量產之後，用電量暴增。台積電在2020年6月公布的「企業社會責任報告」指出，原先設定2019年單位產品用電量目標，較2010年降低11.5%。台積電沒有達標，反而比2010年大幅上升17.9%。報告中解釋因為新製程複雜度增加，「導致10奈米以下製程產品用電量，較16奈米以上的製程倍增」。

外資券商機構伯恩斯坦（Bernstein）經計算後發現採用EUV微影技術的耗電量，竟高達上一代技術的20倍。2008年時台積電占全台用電量不到2%，去年已經接近5%，如果5奈米、3奈米按規畫時程量產，很可能未來會占全台用電量的1成。為了確保用電無虞，台電將興建4座超高壓變電所，坐落在科學園區內，初估經費需200億元～300億元，合計10年內陸續啟用，顯示台積電用電需求殷切。

蘋果2015年公布「供應商清潔能源計畫」，希望商品100%能以再生能源製造。《2020年環境進度報告》詳細說明要在2030年前減少75%碳排放，並同時著手制定創新的碳移除解決方案，以消除剩餘25%的總和碳足跡。

台積電在2020年7月與全球最大離岸風電商沃旭，簽定目前全球規模最大企業購售電契約920MW裝置容量離岸風場綠電，將承購沃旭能源大彰化西南第2階段和大彰化西北離岸風場所有發電量，為期20年，合約期間可確保售電價格（包括綠電憑證）。

儲能系統不可缺

重電大廠扮演重要角色

儲能系統（Energy Storage System）用來儲存多餘的電力，避免再生能源受天氣波動影響供電，可以達到削峰填谷、平穩電網、降低契約容量的效果。新能源專業研究機構InfoLink預估，台灣儲能市場經濟規模今年為88億元，於2030年將累積超過2000億元。全球儲能需求預估2030年的裝置量將是2022年的10倍。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/3/25 No.1294】

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