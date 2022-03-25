大配息行情攻略 高殖利率股3階段操作法

【文／蔡明翰】

長線股市走勢仍以經濟發展為最主要的影響指標，但由過去的經驗觀察，台股走勢在每年的特定時點多會出現相對強勢表現，因此在操作上可把握這些相對強勢的時間點，適度的拉高持股比重，將有助於增加全年的投資獲利報酬率。

高殖利率股可攻可守

由近10年台股的表現觀察，每年2月與12月表現相對強勢，分別反映農曆年的紅包行情與年底作夢行情，另一個強勢時間點落在6月、7月的除權息行情，但一般投資人在觀察指數表現時多未將指數還原，因此會發現近10年來7月指數上漲機率為60%，平均漲幅低於1%，表現並未特別亮眼，主要因每年除權息指數蒸發超過400點，但指數也並未因蒸發400點而下跌，隱含著指數在除息時多半表現強勢，因而蒸發點數多能緩步回填。

若將除息指數還原後，6月、7月指數上揚機率高達8成，且平均漲幅超過2%，因此法人多會把握除權息與後續填息的商機，不僅可賺取現金股利，填權息行情帶來的強勢還有價差的獲利空間，投信、銀行與壽險等投資機構皆會在除權息前後全力做多，因此投資人也應跟隨法人腳步積極參與除權息與填權息行情。

近日聯準會（Fed）與台灣央行同步升息，主要為對抗全球面臨的高速通膨，尤其Fed主席持續釋出鷹派言論，預期後續升息腳步將持續加快，在升息環境下本不利於高殖利率族群，因基本利率持續增長之下與股票殖利率差距縮小，將降低股票殖利率的吸引力，但今年加速升息主要因俄烏戰火導致原物料價格大漲，為了壓抑通膨而加速升息，在目前通膨仍未受控制且戰火仍未平息之前，具進可攻、退可守的高殖利率族群容易成為資金避風港，預期有望表現相對強勢。

高殖利率股強勢表現可區分為3個時期：第1階段為公布現金股利時，在每年的3月、4月間，各公司董事會將陸續通過前一年財報與宣布將配發的股利，而其中股利又區分為股票股利與現金股利，公司若目前處於產業前期的高速成長階段，獲利恐怕必須留於公司做進一步的投資擴廠所需，因此無法配發現金股利，便以股票股利替代。

但股票股利發放之後，股本將因此而擴大，獲利會被稀釋，加上股東無法取得現金再運用，故公司發放股票股利相對較不受市場青睞，因此近年來上市櫃公司多以現金股利發放為主，當公布現金股利時，參考當時股價即可計算出其殖利率，此時股價低估、受到委屈的公司即有望展現高殖利率而轉強。