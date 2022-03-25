從巴神眼光挑台股 10檔擁有堅實護城河的好股

【文／林明謙】

在一個愈是動盪的年代，愈要能夠站立得住，就得要找出「夠硬」的股票，才能夠擋得住股市修正的浪潮，不管未來是否有「停滯性通膨」或是「通縮」來臨都不怕。因此，在這個股市不知道見底回升了沒的時刻，更需要禁得起考驗的選股策略，讓我們來找出股神巴菲特選股的重要信條，選股條件有哪些？看看台股當中有哪些符合股神的條件？

挖掘股神選股的祕訣

首先，讓我們來了解股神巴菲特的選股精神，在學習其中的眉角之後，才能來幫助投資人、在台股之中找出真正禁得起大盤考驗的個股！當股價經過下跌，真正值得投資的個股就會浮現出來。

選好公司不能只是靠科學與數字，也需要點情感與藝術的成分在。一直以來，巴菲特沒有說明他是用什麼「選股公式或指標」，我們在市場上所看到的股神指標，都是專家們各自以自己的解讀，來具體化一些選股公式出來。

事實上，巴菲特在選股上，不全然依靠這些「數字」上的指標，如果光要用科學化的方式來看巴菲特的選股，以期待可以複制他的成功模式，那是絕對不可能的。不然，AI（人工智慧）代替我們來選股就好了，早就擊敗這個市場上優秀的操盤手與經理人。

因此，更多時候是巴菲特自己實際參訪公司、了解產業的運作情況，與管理階層互動後而下出的決定，絕對不僅僅是把資料庫的財務數據翻出來，跑跑統計數字與Excel、動動鍵盤就能像他一樣的。所以，在繼續探討下去的同時，投資人要知道股神成功背後所付出的努力與代價，以及我們光用數據來挑選公司的限制。

要了解股神的選股模式，得從他一次次在股東會和投資人對談中發現，因為，他不會特別開一堂課叫「如何選股？」筆者認為，這個意思是不想要讓投資人誤以為可以抓到幾個法則與聖杯，而陷入另一盲點之中。但的確，有時股神仍會談一下他所看重的財務指標，也是他選股的重要一部分。

我們可以從波克夏海瑟威對外的併購準則中，得知股神會對什麼樣的公司感興趣，這隱含著一些明確的指標線索，第一，要稅前淨利超過7500萬美元；第二，要有一致性的獲利能力、持續賺錢，對轉機股不感興趣；第三，在債務很少或沒有情況下、有好的ROE（股東權益報酬率）；第四，已經有管理階層；第五，簡單的商業模式（若有太多的科技技術則難以被理解）；第六，已有確定的出價。其中的第2、3點，和我們想要了解的主題有關，我們可以優先來探討。