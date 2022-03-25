停滯性通膨怪獸重現？ 大國央媽正悄悄改變資產分配

【文／阮文非】

通膨壓力飆升令聯準會（Fed）等央行要升息來抑制已成不可改變的事實，若Fed再誤判情勢而沒有更積極升息，可以肯定停滯性通膨的風險不斷增加，投資人過去在股、債市裡六四法則的配置策略可能也要隨之調整。六四法則是6成資金買股票，4成買債券，目的是在風險與報酬率取得平衡。但這法則最怕遇到通膨率大增而侵蝕債券實質報酬率，和經濟等因素影響企業獲利而拖累股價下跌。

投資策略要重新調整

在歐美面臨停滯性通膨威脅下，高盛策略師格里斯曼（Christian Mueller-Glissmann）認為，六四法則也會陷入「迷失10年」，即實質報酬率期間會陷入低迷狀態。因為高盛報告指今年初以來，歐美的六四法則策略投資報酬率已下跌逾10%！主要是歐美股市今年來持續下挫，公債價格下跌令殖利率不斷攀升等因素所致，目前利率市場已反映投資人對停滯性通膨憂慮，因為衡量通膨預期的10年期美國損益兩平通膨率（10-year U.S. breakeven inflation rate）在3月中創2.94%新高，這反映市場對未來經濟看法悲觀。

從高盛到商品大王羅傑斯都建議投資人現在可把部分資產配置到大宗商品上，股神巴菲特堅持價值投資讓他在目前政經不穩的情勢下財富大增，金融巨鱷索羅斯也投資高配息的股票來因應。不過，摩根大通策略師薩洛佩科（Thomas Salopek）認為六四法則仍然有效，因為他不相信美國經濟會陷入停滯性通膨之中，他看好在投資人恢復信心後，股票的報酬率上升就能彌補債券的疲軟表現。

停滯性通膨威脅逼近

Fed在3月中如預期升息1碼，主席鮑爾不但暗示最快5月貨幣政策會議後開始縮減Fed資產負債表，甚至在通膨壓力不斷飆高下，在接下來的政策會議上不排除一次升息幅度超過1碼，加上俄羅斯跟烏克蘭的軍事衝突未有停止跡象，刺激能源、農產品和金屬等大宗商品價格不斷攀升。

不少專家甚至國家已警告「停滯性通膨」（Stagflation）可能來襲，即經濟成長停滯，伴隨失業率與通膨同時上升的現象。一旦發生就難以解決，到時央行升息控制通膨，會令經濟疲弱使失業問題更嚴重；要寬鬆貨幣解救經濟和就業問題，只會令通膨更嚴重！

以最受關注的美國來說，目前通膨率創40年新高，但就業市場持續強勁，失業率低於4%，去年第4季國內生產毛額（GDP）季增年率達7%，根本沒有停滯性通膨的環境。其目前最大問題是Fed去年誤判情勢，導致目前通膨壓力出現失控現象，若無法把通膨壓制下來，最終只會影響經濟而衝擊就業市場。