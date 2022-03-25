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烏克蘭宣稱戰事再傳捷報 又一俄羅斯高階將領陣亡

Q2漲跌之間 多空題材 內資一手抓

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／編輯部彙整】

內文：在俄烏開戰、國際油價大漲、中國疫情再起下，全球股市大修正，就連台股也跌破年線，中長期明顯轉弱調整，在時序即將進入Q2的當下，行情怎麼看？台股又將何去何從？本刊此次特地商請市場專家為讀者做一Q2行情規畫，在操作策略調整之際，也能有所參考。

廖繼弘

緩升年線上下震盪格局

3月中以前在俄烏戰火、國際油價大漲、美股4大指數大跌衝擊下，台股拉回跌破52週年線，9月KD值從高檔交叉向下修正且開口放大，中長期轉弱調整。不過，在戰事對股市影響漸鈍化，國際油價大幅回落，減緩通膨上升壓力，聯準會3月只升息1碼，歐美股市強勁反彈回月線帶動下，台股大漲回萬七、年線上，向月線反彈修正，9週KD值向下開口漸收斂，由於NASDAQ和費半指數的9週KD值都從低檔轉折交叉向上，觀察台股9週KD值能否跟上，交叉向上轉強，出現波中期反彈，上攻萬八關卡。

除了俄烏戰事後續發展、國際油價走勢外，影響台股第2季較重要的變數為美通膨情況，因為聯準會加速升息主要是為了控制通膨，如通膨未能控制，聯準會升息次數超過預期及加速縮表，那將不利美股及台股走勢。此外，美元指數是否拉回，新台幣貶值壓力減緩，外資賣壓減輕，也攸關台股第2季強弱。

美科技指數（費半指數）和台股連動性高，費半指數能否彈回年線及台積電表現強弱，是台股第2季能否守穩年線反彈關鍵，台積電（2330）最好能彈回年線上，緩解高價電子股和強勢電子股補跌壓力，大盤才能力守年線反彈向上，第1季大賣台積電的外資，第2季賣壓是否減緩或轉為買超，是重要觀察指標。

9月KD值高檔交叉向下修正，第2季應是中長期漲多調整格局，如9週KD值如能交叉向上，應有波中期反彈可期，不過反彈強度及空間待觀察；上檔18575點高點連結下降線壓力在萬八上下，低檔週K線跌落萬七後都留下影線彈回，由18619點高點和17633點頸線形成的頭部拉回的跌幅滿足點約在16674點，預估大盤應是 「七上八下」調整格局，看9月KD值調整後能否再度交叉向上，多頭第3季再蓄勢上攻高點。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/3/25 No.1294】

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