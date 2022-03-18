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外資提款、內資防禦 法人用錢關愛股穩中求勝

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／陳威良】

今年才不過2個半月，外資賣超台股已高達4394億元，直逼去年全年度的賣超金額，甚至光是3月前9個交易日，賣超金額竟驚人地高達2444億元！從台股大手筆的提款力道為史上僅見。

台股表現相對抗跌

所幸台股的表現還是夠爭氣，年初以來的跌幅約5%，相對全球股市一片慘綠仍堪稱抗跌。事實上，從2020年開始外資皆大力賣超台股，不過台股卻連年漲幅超過2成，顯示內資也非省油的燈，包括投信、壽險、政府基金、海外回流資金…等內資勢力抬頭，力抗外資並撐起台股，宣告台股已進入內資當家的新時代。

財政部長蘇建榮提到，過去2年外資每年都賣超4000億、5000億元，但大部分資金仍停泊在國內，因此台幣未轉弱，就今年前2個月狀況來看，資金亦沒有明顯匯出。由於美元進入升息循環，且地緣政治風險讓避險買盤湧入美元，美元指數今年到目前為止上漲3.28%，國際主要貨幣兌美元貶多於升，例如歐元重貶4.04%、英鎊貶值3.64%，亞幣方面，除了日圓也有避險作用而抗貶，韓圜貶了3.97%，台幣則是貶值2.51%。

所以台幣雖然貶值，但也許資金匯出的情況並沒有大家想像中的那麼悲觀，《彭博》報導台幣貶值是因兩岸關係緊張，這說法引起爭議，畢竟俄烏開戰後並非只有台幣獨貶，其實台幣和台股都相對穩定。

如果進一步探討台幣和台股之間的關係，這可從兩方面的影響力說起：由於上市櫃公司大約有6成以上以外銷為主，所以台幣弱勢有助於增加出口競爭力，並且美元兌換台幣後的營收可望提升，對基本面有利，例如2月份全體上市櫃公司營收達3.08兆元，改寫了歷年同期新高；然而，如果是因短期內資金大量流出、外資撤退，以往也經常造成權值股承壓、指數回檔，不過近年因內資進場承接，外資匯出的破壞力已有所減輕。

從俄烏開戰以來，外資總計賣超台股3486億元，其中對台積電（2330）狂賣2177億元，占總金額的6成以上。基本上，當系統性風險發生時，權值股一定首當其衝，市值愈大就愈容易被提款，這時台積電的超重量級市值就成為無可避免的「原罪」，投資朋友如果想危機入市，抄底前還是得先留意外資賣壓何時能止血。

其餘權值股像是聯電（2303）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等，想買進同樣不宜操之過急。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/3/18 No.1293】搞懂富豪大咖藏錢術 你不能沒有的亂世致富作戰計畫，想了解更多，詳洽02-27660800 或 請上「非凡優購」網站查詢

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